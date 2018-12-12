Теракти та трагедії 2018 в Україні та світі - висновки 2018 року

Криваві теракти, безжалісні вбивства та збройні атаки щороку забирають тисячі життів. Мирні люди стають скинутими пішаками на шаховій дошці політичних ігор, жертвами релігійних фанатиків, а чи ж тих, хто просто вирішив, що може розпоряджатись чужою долею. 2018 рік, на жаль, не став у цьому винятковим.

Ми пригадаємо про найжахливіші теракти та масові вбивства людей, які сколихнули світ у 2018 році. Адже, чим більше ми знаємо, тим краще попереджені.

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Теракт у готелі Кабула

Коли: 20 січня 2018 року



Кількість жертв: 46

2018 рік розпочався кривавим терактом у столиці Афганістану – Кабулі. Серед жертв й українці.

20 січня декілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвались у готель Intercontinental у Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. У холі готелю в той час перебувало близько сотні людей. Усі вони були учасниками IT-конференції. Люди, яким вдалося вижити, розповідали, що зловмисники стріляли без розбору.



Правоохоронцям вдалося одразу знешкодити двох убивць, ще двоє взяли заручників та переховувались у кімнатах готелю. Останнього терориста знешкодили аж за 12 годин після початку атаки.



Терористи, які вбивали людей в готелі Кабула

Відповідальність за атаку взяв на себе терористичний рух "Талібан". Так, один із представників організації заявив, що ціллю терористів були афганські чиновники та іноземні гості, які прибули на конференцію. Серед убитих та поранених справді – багато іноземців.

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Під час теракту люди намагалися врятуватися із захопленого готелю, спускаючись із вікон на матрацах та простирадлах.

Серед загиблих – 14 іноземців, половина з них – українці. Семеро наших співгромадян були співробітниками афганської авіакомпанії Kam Air.

Люди рятуються із захопленого терористами готелю в Кабулі (18+):

Хіматака у сирійській Думі

Коли: 8 квітня 2018 року



Кількість жертв: приблизно 70

За свідченнями медиків, рятувальників, а також волонтерів із організації "Білі каски" 8 квітня населення сирійського міста Дума постраждало від хімічної атаки. До неї Дума була останнім містом, яке перебувало під контролем повстанців у провінції Східна Гута.

Сили Асада, а також Росія заперечують застосування хімічної зброї та обстріл Думи. Проте зібрані волонтерами фото та відеоматеріали є жахливим підтвердженням масового вбивства людей.

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Точна кількість загиблих досі невідома. Орієнтовно йдеться про щонаймеше 70 жертв та 500 поранених під час хіматаки.

Наслідки хіматаки у Думі (18+):

More families were found suffocated in their houses and shelters in #Douma. The number of victıms is increasing dramatically, and the ambulance teams and the @SyriaCivilDefe volunteers continue their search and rescue operations.#AssadHitsDoumawithChemicals pic.twitter.com/yEcQ3xPir7 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 8 апреля 2018 г.

Серія терактів біля церков Індонезії

Коли: 13 травня 2018 року



Кількість жертв: 17

У місті Сурабая терористи-смертники підірвалися біля біля трьох різних християнських церков. Вибухи у святинях відбулися із різницею у 10 хвилин.

Перший вибух прогримів о 7:00 за місцевим часом поблизу католицької церкви Святої Марії, де загинуло 4 людини. Другий стався через декілька хвилин у протестантській церкві Джалан Діпонегоро. Там загинули двоє людей. Ще один напад було скоєно в церкві Джерея Пантекоста, де теж загинуло двоє людей. Пізніше стало відомо, що в результаті терактів загалом загинули 17 осіб.



Серія терактів біля церков Індонезії

Терористи-смертники були членами однієї сім'ї. Мати із доньками 9-ти та 12-ти років підірвала себе в одній церкві, у той же час батько з трьома синами здійснили вибухи у двох інших.

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Відповідальність за вибухи взяла на себе "Ісламська держава". Це – найкривавіший теракт в Індонезії від 2005 року.

Кривава різанина у Парижі

Коли: 12 травня 2018 року



Кількість жертв: 2

Ввечері 12 травня у центрі Парижа чоловік із ножем накинувся на перехожих. Під час нападу чоловік вигукнув: "Аллах акбар". У результаті цього інциденту загинули 2 осіб, включно із нападником. Його застрелили правоохоронці.



Хамзат Азімов – терорист, який вчинив різанину у столиці Франції

Поліція кваліфікувала справу як терористичний акт.

Пізніше "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за нічну різанину у Парижі. Безпосередньо сам напад скоїв уродженець Чечні Хамзат Азімов.

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У 2010 році він отримав французьке громадянство. Азімов був відомий правоохоронним органам як прихильник радикальних ісламістів, проте раніше правоохоронці не притягували його до відповідальності і не затримували у Франції.

На те, що чеченець напав на перехожих із ножем у Парижі миттєво відреагував глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.



Місце нападу у Парижі

Він поспішив наголосити, що хоч Азімов і народився у Чечні, його погляди сформувало французьке суспільство.

Масова бійня у коледжі Керчі

Коли: 17 жовтня 2018 року



Кількість жертв: 21

Масовий розстріл у коледжі окупованої Керчі став одним із найкривавіших інцидентів у світі, які коли-небудь мали місце у навчальних закладах. 18-річний Влад Росляков, який влаштував бійню, у кількості жертв перевершив навіть своїх "натхненників" – Еріка Гарріса і Ділана Кліболда, які у 1999 році влаштували розстріл у школі "Колумбайн" в Колорадо.



Керченський стрілок – Владислав Росляков

За офіційною версією, студент випускного класу Владислав Росляков приніс у коледж декілька саморобних вибухівок та зброю. Одну з бомб він підірвав у їдальні навчального закладу, після вибуху хлопець ходив по коледжу та розстрілював усіх, хто траплявся йому на дорозі. Потім – застрелився сам у бібліотеці навчального закладу.

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До бійні Росляков готувався дуже ретельно: назбирав гроші на помпову рушницю, пройшов навчальний курс зі стрільби та отримав ліцензію, а за декілька днів до масових вбивств у рідному коледжі купив у збройовому магазині 150 набоїв. Майже всі особисті речі та фото перед нападом юнак спалив.



Влад Росляков під час масового розстрілу людей у коледжі Керчі

Багато людей сумніваються у офіційній версії російського слідства стосовно бійні у Керчі. Так, підозрілими видаються навики Рослякова, який був радше стрільцем-аматором, та те, як він за короткий проміжок часу зумів вбити таку велику кількість людей. Окрім цього, сумніви викликають фото з місця самогубства хлопця та свідчення деяких очевидців, які кажуть, що чули постріли із різних кінців коледжу та бачили людей у масках.

Повне відео дій керченського стрільця Рослякова (18+):

Мотив вбивці досі невідомий. Про Рослякова знаємо те, що він був відмінником, тихим хлопцем та, що його мати належить до релігійної секти Свідків Єгови.

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Росляков убив 20 людей, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

Дивіться відео: теракт у коледжі Керчі

Проте не усе так погано! Окрім поганих новин, щодня у світі відбувається безліч чудових речей.

Дивіться відео, як допомагати своїй психіці адаптуватися до поганих новин: