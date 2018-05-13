Напад із ножем у Парижі: названо ім'я терориста

Напад із ножем у Парижі, внаслідок якого загинула 1 людина і ще 4 зазнали поранень, скоїв уродженець Чечні Хамзат Азімов.

Про це повідомляє Francetvinfo із посиланням на джерела в розслідуванні.

Раніше повідомлялося, що нападником на перехожих у центрі Парижа є вихідець із Чечні віком приблизно 20 років.

За інформацією видання, Азімов у 2010 році отримав французьке громадянство. За даними Europe 1, Азімов був відомий правоохоронним органам як прихильник радикальних ісламістів. Проте раніше він не притягувався до відповідальності і не затримувався у Франції.

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Представник МВС Франції Фредерік де Ланувель також зазначив, що нападник не знав своїх жертв.

Нагадаємо, 12 травня ввечері у центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Відомо про щонайменше 1 загиблого та багатьох поранених. Нападника застрелили правоохоронці. Справу розслідують як терористичний акт.



Згодом відповідальність за цей теракт у центрі Парижа взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".