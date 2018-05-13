Нападение с ножом в Париже: названо имя террориста

Нападение с ножом в Париже, в результате которого погиб 1 человек и еще 4 получили ранения, совершил уроженец Чечни Хамзат Азимов.

Об этом сообщает Francetvinfo со ссылкой на источники в расследовании.

Ранее сообщалось, что нападавшим на прохожих в центре Парижа является выходцем из Чечни в возрасте примерно 20 лет.

По информации издания, Азимов в 2010 году получил французское гражданство. По данным Europe 1, Азимов был известен правоохранительным органам как сторонник радикальных исламистов. Однако ранее он не привлекался к ответственности и не задерживался во Франции.

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Представитель МВД Франции Фредерик де Ланувель также отметил, что нападавший не знал своих жертв.

Напомним, 12 мая вечером в центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Известно по меньшей мере об 1 погибшем и многих раненых. Нападавшего застрелили правоохранители. Дело расследуют как террористический акт.



Впоследствии ответственность за этот теракт в центре Парижа взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".