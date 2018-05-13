Жизни пострадавших в результате нападения в Париже ничего не угрожает, – МВД Франции

Во французском министерстве внутренних дел сообщили, что жизни всех пострадавших при нападении в Париже вне опасности.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на главу МВД Жерара Коллона.

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Отметим, что в результате нападения госпитализировали четырех человек: двух мужчин – 31-летнего и 34-летнего и двух женщин – 26-летнюю и 56-летнюю. 29-летний мужчина погиб от полученных ножевых ранений.

Добавим, ранее стало известно, что нападавший – выходец из Чечни примерно 20-летнего возраста. Хоть при нем и не было документов, данные удалось получить с помощью отпечатков пальцев. Нападавшего застрелили правоохранители, а его родителей задержали.

Напомним, 12 мая вечером в центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Погибло 2 человек, включая нападавшего.