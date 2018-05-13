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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Життю постраждалих внаслідок нападу у Парижі нічого не загрожує, – МВС Франції

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Життю постраждалих внаслідок нападу у Парижі нічого не загрожує, – МВС Франції
Життю постраждалих внаслідок нападу у Парижі нічого не загрожує, – МВС Франції / news.sky.com

У французькому міністерстві внутрішніх справ повідомили, що життя усіх постраждалих під час нападу у Парижі поза загрозою.

Про це пише Le Figaro із посиланням на главу МВС Жерара Коллона.

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Зазначимо, що унаслідок нападу госпіталізували чотирьох людей: двох чоловіків – 31-річного і 34-річного та двох жінок – 26-річну і 56-річну. 29-річний чоловік загинув від отриманих ножових поранень. 

Додамо, раніше стало відомо, що нападник – вихідець із Чечні приблизно 20-річного віку. Хоч при ньому і не було документів, дані вдалось отримати за допомогою відбитків пальців. Нападника застрелили правоохоронці, а його батьків затримали.

Нагадаємо, 12 травня ввечері у центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Загинуло 2 осіб, включно із нападником.


 

Теги: Новини Франції Теракт Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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