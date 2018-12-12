Теракты и трагедии 2018 в Украине и мире - итоги 2018 года

Кровавые теракты, безжалостные убийства и вооруженные атаки ежегодно уносят тысячи жизней. Мирные люди становятся сброшенными пешками на шахматной доске политических игр, жертвами религиозных фанатиков, а также тех, кто просто решил, что может распоряжаться чужой судьбой. 2018, к сожалению, не стал в этом исключением.

Мы вспомним о самых ужасных терактах и массовых убийствах людей, которые всколыхнули мир в 2018 году. Ведь, чем больше мы знаем, тем лучше предупреждены.

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Теракт в отеле Кабула

Когда: 20 января 2018 года



Количество жертв: 46

2018 год начался кровавым терактом в столице Афганистана – Кабуле. Среди жертв были и украинцы.

20 января несколько человек с огнестрельным оружием и гранатами ворвались в отель Intercontinental в Кабуле и открыли огонь по его гостям. В холле отеля в то время находилось около сотни человек. Все они были участниками IT-конференции. Люди, которым удалось выжить, рассказывали, что злоумышленники стреляли без разбора.

Правоохранителям удалось сразу обезвредить двоих убийц, еще двое взяли заложников и скрывались в комнатах отеля. Последнего террориста обезвредили аж через 12 часов после начала атаки.



Террористы, которые убивали людей в отеле Кабула

Ответственность за атаку взяло на себя террористическое движение "Талибан". Так, один из представителей организации заявил, что целью террористов были афганские чиновники и иностранные гости, прибывшие на конференцию. Среди убитых и раненых действительно много иностранцев.

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Во время теракта люди пытались спастись из захваченного отеля, спускаясь из окон на матрасах и простынях.

Среди погибших – 14 иностранцев, половина из них – украинцы. Семеро наших сограждан были сотрудниками афганской авиакомпании Kam Air.

Люди спасаются из захваченного террористами отеля в Кабуле (18+):

Химатака в сирийской Думе

Когда: 8 апреля 2018 года



Количество жертв: около 70

По свидетельствам медиков, спасателей, а также волонтеров из организации "Белые каски" 8 апреля население сирийского города Дума пострадало от химической атаки. До нее Дума была последним городом, который находился под контролем повстанцев в провинции Восточная Гута.

Силы Асада, а также Россия отрицают применение химического оружия и обстрел Думы. Однако собранные волонтерами фото и видеоматериалы являются ужасным подтверждением массового убийства людей.

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Точное количество погибших до сих пор неизвестно. Ориентировочно речь идет о как минимум 70 жертвах и 500 раненых во время химатаки.

Последствия химатаки в Думе (18+):

More families were found suffocated in their houses and shelters in #Douma. The number of victıms is increasing dramatically, and the ambulance teams and the @SyriaCivilDefe volunteers continue their search and rescue operations.#AssadHitsDoumawithChemicals pic.twitter.com/yEcQ3xPir7 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 8 апреля 2018 г.

Серия терактов возле церквей Индонезии

Когда: 13 мая 2018 года



Количество жертв: 17

В городе Сурабая террористы-смертники подорвались около трех различных христианских церквей. Взрывы в святынях произошли с разницей в 10 минут.

Первый взрыв прогремел в 7:00 по местному времени близ католической церкви Святой Марии, где погибли 4 человека. Второй произошел через несколько минут в протестантской церкви Джалан Дипонегоро. Там погибли два человека. Еще одно нападение было совершено в церкви Джерея Пантекоста, где тоже погибли двое людей. Позже стало известно, что в результате терактов в целом погибли 17 человек.



Серия терактов возле церквей Индонезии

Террористы-смертники были членами одной семьи. Мать с дочерьми 9-ти и 12-ти лет взорвала себя в одной церкви, в то же время отец с тремя сыновьями осуществили взрывы возле двух других.

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Ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство". Это – самый кровавый теракт в Индонезии с 2005 года.

Кровавая резня в Париже

Когда: 12 мая 2018 года



Количество жертв: 2

Вечером 12 мая в центре Парижа мужчина с ножом набросился на прохожих. Во время нападения мужчина воскликнул: "Аллах акбар". В результате этого инцидента погибли 2 человек, включая напавшего. Его застрелили правоохранители.



Хамзат Азимов – террорист, который совершил резню в столице Франции

Полиция квалифицировала дело как террористический акт.

Позже "Исламское государство" взяло на себя ответственность за ночную резню в Париже. Непосредственно само нападение совершил уроженец Чечни Хамзат Азимов.

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В 2010 году он получил французское гражданство. Азимов был известен правоохранительным органам как приверженец радикальных исламистов, однако ранее правоохранители не привлекали его к ответственности и не задерживали во Франции.

На то, что чеченец напал на прохожих с ножом в Париже, мгновенно отреагировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.



Место нападения в Париже

Он поспешил подчеркнуть, что хоть Азимов и родился в Чечне, его взгляды сформировало французское общество.

Массовая бойня в колледже Керчи

Когда: 17 октября 2018 года



Количество жертв: 21

Массовый расстрел в колледже оккупированной Керчи стал одним из самых кровавых инцидентов в мире, которые когда-либо имели место в учебных заведениях. 18-летний Влад Росляков, который устроил бойню, в количестве жертв превзошел даже своих "вдохновителей" – Эрика Харриса и Дилана Клиболду, которые в 1999 году устроили расстрел в школе "Колумбайн" в Колорадо.



Керченский стрелок – Владислав Росляков

По официальной версии, студент выпускного класса Владислав Росляков принес в колледж несколько самодельных взрывчаток и оружие. Одну из бомб он взорвал в столовой учебного заведения, после взрыва парень ходил по колледжу и расстреливал всех, кто попадался ему на пути. Потом – застрелился сам в библиотеке учебного заведения.

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К бойне Росляков готовился очень тщательно: насобирал деньги на помповое ружье, прошел учебный курс по стрельбе и получил лицензию, а за несколько дней до массовых убийств в родном колледже купил в оружейном магазине 150 патронов. Почти все личные вещи и фото перед нападением юноша сжег.



Влад Росляков во время массового расстрела людей в колледже Керчи

Многие люди сомневаются в официальной версии российского следствия относительно бойни в Керчи. Так, подозрительными кажутся навыки Рослякова, который был скорее стрелком-любителем, и то, как он за короткий промежуток времени сумел убить такое большое количество людей. Кроме этого, сомнения вызывают фото с места самоубийства парня и показания некоторых очевидцев, которые говорят, что слышали выстрелы с разных концов колледжа и видели людей в масках.

Полное видео действий керченского стрелка Рослякова (18+):

Мотив убийцы до сих пор неизвестен. О Рослякове знаем то, что он был отличником, тихим парнем и что его мать принадлежит к религиозной секте Свидетелей Иеговы.

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Росляков убил 20 человек, еще более 50 человек получили ранения.

Смотрите видео: теракт в колледже Керчи

Однако не все так плохо! Помимо плохих новостей, каждый день в мире происходит множество замечательных вещей.

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