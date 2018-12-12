Теракты и трагедии 2018 в Украине и мире - итоги 2018 года

Химатака в Сирии, взрывы в церквях Индонезии и Керченский бойня: кровавые трагедии 2018 года
Кровавые теракты, безжалостные убийства и вооруженные атаки ежегодно уносят тысячи жизней. Мирные люди становятся сброшенными пешками на шахматной доске политических игр, жертвами религиозных фанатиков, а также тех, кто просто решил, что может распоряжаться чужой судьбой. 2018, к сожалению, не стал в этом исключением.
Мы вспомним о самых ужасных терактах и массовых убийствах людей, которые всколыхнули мир в 2018 году. Ведь, чем больше мы знаем, тем лучше предупреждены.
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Теракт в отеле Кабула
Когда: 20 января 2018 года
Количество жертв: 46
2018 год начался кровавым терактом в столице Афганистана – Кабуле. Среди жертв были и украинцы.
20 января несколько человек с огнестрельным оружием и гранатами ворвались в отель Intercontinental в Кабуле и открыли огонь по его гостям. В холле отеля в то время находилось около сотни человек. Все они были участниками IT-конференции. Люди, которым удалось выжить, рассказывали, что злоумышленники стреляли без разбора.
Правоохранителям удалось сразу обезвредить двоих убийц, еще двое взяли заложников и скрывались в комнатах отеля. Последнего террориста обезвредили аж через 12 часов после начала атаки.
Террористы, которые убивали людей в отеле Кабула
Ответственность за атаку взяло на себя террористическое движение "Талибан". Так, один из представителей организации заявил, что целью террористов были афганские чиновники и иностранные гости, прибывшие на конференцию. Среди убитых и раненых действительно много иностранцев.
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Во время теракта люди пытались спастись из захваченного отеля, спускаясь из окон на матрасах и простынях.
Среди погибших – 14 иностранцев, половина из них – украинцы. Семеро наших сограждан были сотрудниками афганской авиакомпании Kam Air.
Люди спасаются из захваченного террористами отеля в Кабуле (18+):
Химатака в сирийской Думе
Когда: 8 апреля 2018 года
Количество жертв: около 70
По свидетельствам медиков, спасателей, а также волонтеров из организации "Белые каски" 8 апреля население сирийского города Дума пострадало от химической атаки. До нее Дума была последним городом, который находился под контролем повстанцев в провинции Восточная Гута.
Силы Асада, а также Россия отрицают применение химического оружия и обстрел Думы. Однако собранные волонтерами фото и видеоматериалы являются ужасным подтверждением массового убийства людей.
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Точное количество погибших до сих пор неизвестно. Ориентировочно речь идет о как минимум 70 жертвах и 500 раненых во время химатаки.
Последствия химатаки в Думе (18+):
Серия терактов возле церквей Индонезии
Когда: 13 мая 2018 года
Количество жертв: 17
В городе Сурабая террористы-смертники подорвались около трех различных христианских церквей. Взрывы в святынях произошли с разницей в 10 минут.
Первый взрыв прогремел в 7:00 по местному времени близ католической церкви Святой Марии, где погибли 4 человека. Второй произошел через несколько минут в протестантской церкви Джалан Дипонегоро. Там погибли два человека. Еще одно нападение было совершено в церкви Джерея Пантекоста, где тоже погибли двое людей. Позже стало известно, что в результате терактов в целом погибли 17 человек.
Серия терактов возле церквей Индонезии
Террористы-смертники были членами одной семьи. Мать с дочерьми 9-ти и 12-ти лет взорвала себя в одной церкви, в то же время отец с тремя сыновьями осуществили взрывы возле двух других.
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Ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство". Это – самый кровавый теракт в Индонезии с 2005 года.
Кровавая резня в Париже
Когда: 12 мая 2018 года
Количество жертв: 2
Вечером 12 мая в центре Парижа мужчина с ножом набросился на прохожих. Во время нападения мужчина воскликнул: "Аллах акбар". В результате этого инцидента погибли 2 человек, включая напавшего. Его застрелили правоохранители.
Хамзат Азимов – террорист, который совершил резню в столице Франции
Полиция квалифицировала дело как террористический акт.
Позже "Исламское государство" взяло на себя ответственность за ночную резню в Париже. Непосредственно само нападение совершил уроженец Чечни Хамзат Азимов.
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В 2010 году он получил французское гражданство. Азимов был известен правоохранительным органам как приверженец радикальных исламистов, однако ранее правоохранители не привлекали его к ответственности и не задерживали во Франции.
На то, что чеченец напал на прохожих с ножом в Париже, мгновенно отреагировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Место нападения в Париже
Он поспешил подчеркнуть, что хоть Азимов и родился в Чечне, его взгляды сформировало французское общество.
Массовая бойня в колледже Керчи
Когда: 17 октября 2018 года
Количество жертв: 21
Массовый расстрел в колледже оккупированной Керчи стал одним из самых кровавых инцидентов в мире, которые когда-либо имели место в учебных заведениях. 18-летний Влад Росляков, который устроил бойню, в количестве жертв превзошел даже своих "вдохновителей" – Эрика Харриса и Дилана Клиболду, которые в 1999 году устроили расстрел в школе "Колумбайн" в Колорадо.
Керченский стрелок – Владислав Росляков
По официальной версии, студент выпускного класса Владислав Росляков принес в колледж несколько самодельных взрывчаток и оружие. Одну из бомб он взорвал в столовой учебного заведения, после взрыва парень ходил по колледжу и расстреливал всех, кто попадался ему на пути. Потом – застрелился сам в библиотеке учебного заведения.
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К бойне Росляков готовился очень тщательно: насобирал деньги на помповое ружье, прошел учебный курс по стрельбе и получил лицензию, а за несколько дней до массовых убийств в родном колледже купил в оружейном магазине 150 патронов. Почти все личные вещи и фото перед нападением юноша сжег.
Влад Росляков во время массового расстрела людей в колледже Керчи
Многие люди сомневаются в официальной версии российского следствия относительно бойни в Керчи. Так, подозрительными кажутся навыки Рослякова, который был скорее стрелком-любителем, и то, как он за короткий промежуток времени сумел убить такое большое количество людей. Кроме этого, сомнения вызывают фото с места самоубийства парня и показания некоторых очевидцев, которые говорят, что слышали выстрелы с разных концов колледжа и видели людей в масках.
Полное видео действий керченского стрелка Рослякова (18+):
Мотив убийцы до сих пор неизвестен. О Рослякове знаем то, что он был отличником, тихим парнем и что его мать принадлежит к религиозной секте Свидетелей Иеговы.
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Росляков убил 20 человек, еще более 50 человек получили ранения.
Смотрите видео: теракт в колледже Керчи
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