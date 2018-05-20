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Ответственность за нападение на церковь в Чечне взяло на себя "Исламское государство"

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Нападение на православную церковь в Чечне 19 мая
Нападение на православную церковь в Чечне 19 мая / Фото из открытых источников

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на православную церковь в Грозном.

19 мая четверо террористов, вооруженных ружьем, ножами и бутылками с горючей смесью совершили нападение на православный храм Михаила Архангела в Грозном.

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В результате нападения погибли два полицейских и один прихожанин храма. Нападающих удалось ликвидировать.

Настоятель храма рассказал, что во время нападения террористы кричали "Аллах акбар!"

20 мая стало известно, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Об этом сообщает организация Site Intelligence Group, которая отслеживает информацию о деятельности боевиков ИГ.

Накануне стало известно, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты возле католических церквей Индонезии.

Теги: Новости России религия Исламское государство Чечня
Источник: 24 Канал
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