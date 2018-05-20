Відповідальність за напад на церкву у Чечні взяла на себе "Ісламська держава"

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на православну церкву у Грозному.

19 травня четверо терористів, озброєних рушницею, ножами і пляшками з горючою сумішшю скоїли напад на православний храм Михайла Архангела в Грозному.

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Внаслідок нападу загинуло двоє поліцейських і один прихожанин храму. Нападників вдалось ліквідувати.

Настоятель храму розповів, що під час нападу терористи кричали "Аллах акбар!"

20 травня стало відомо, що відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Про це інформує організація Site Intelligence Group, яка відстежує інформацію про діяльність бойовиків ІД.

1) Breaking: Official communique by #ISIS claimed the attack at the Archangel Michael Church in the Chechen capital, #Grozny, indicating that 4 fighters stormed the church, armed with guns, knives, & Molotov cocktails, killing policemen and a congregant.https://t.co/4Pr0AnUdeP pic.twitter.com/1AlmsLZ2rt — Rita Katz (@Rita_Katz) 20 травня 2018 р.

Напередодні стало відомо, що "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракти біля католицьких церков Індонезії.