18:45
20 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
18°C 13°C
  • понеділок
    19°C 9°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Відповідальність за напад на церкву у Чечні взяла на себе "Ісламська держава"

112 Читать новость на русском
Напад на православну церкву у Чечні 19 травня
Напад на православну церкву у Чечні 19 травня / Фото із відкритих джерел

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на православну церкву у Грозному.

19 травня четверо терористів, озброєних рушницею, ножами і пляшками з горючою сумішшю скоїли напад на православний храм Михайла Архангела в Грозному.

Читайте також: Затримано п'ятьох найбільш розшукуваних у світі лідерів "Ісламської держави"

Внаслідок нападу загинуло двоє поліцейських і один прихожанин храму. Нападників вдалось ліквідувати.

Настоятель храму розповів, що під час нападу терористи кричали "Аллах акбар!"

20 травня стало відомо, що відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Про це інформує організація Site Intelligence Group, яка відстежує інформацію про діяльність бойовиків ІД.

Напередодні стало відомо, що "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракти біля католицьких церков Індонезії.

Теги: Новини Росії Чечня Ісламська держава релігія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому ми нація тактичного мислення
сьогодні, 16:01 Чому ми нація тактичного мислення
Сергій Постоловський 563
Остановите Трампа: новые санкции на подходе
сьогодні, 12:00 Остановите Трампа: новые санкции на подходе
Злой Одессит 2457
Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
сьогодні, 08:40 Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
Peter Santenello 2061
Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
19 травня, 22:01 Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
Все про здоров'я 611
Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
19 травня, 19:01 Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
Блог Медіа 2371
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук