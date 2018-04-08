Жертвы химатаки в Сирии: обнародовано страшное видео (18+ )
По меньшей мере 70 человек погибли в Сирии во время химической атаки. Страшная трагедия произошла в городе Дума. Это последний город, который находится под контролем повстанцев в Восточной Гуте. В свою очередь, сирийское правительство назвало эти заявления сфабрикованными.
Волонтерская спасательная организация "Белые каски" разместила в Twitter видео с погибшими.
Читайте также: В Сирии 70 человек умерли ужасной смертью из-за химической атаки: правительство Асада все отрицает
Внимание! Видео содержит жуткие кадры, просмотр только для совершеннолетних!
В свою очередь, Государственный департамент США заявил, что, согласно отчетам, возможно "потенциально большое количество жертв". Там подчеркнули, что Россия со своей "непоколебимой поддержкой" правительства Сирии в конечном итоге будет нести ответственность за вероятные атаки.