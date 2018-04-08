Жертвы химатаки в Сирии: обнародовано страшное видео (18+ )

По меньшей мере 70 человек погибли в Сирии во время химической атаки. Страшная трагедия произошла в городе Дума. Это последний город, который находится под контролем повстанцев в Восточной Гуте. В свою очередь, сирийское правительство назвало эти заявления сфабрикованными.