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      "Біжи, ховайся, бийся" – як захистити себе під час стрілянини у громадських місцях

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      Три базові правила, розроблені Міністерством національної безпеки США
      Три базові правила, розроблені Міністерством національної безпеки США / Lakeforestgroup.com

      Active shooter – це виклик нового часу. Це своєрідний тренд 2000-их, коли людина приходить до публічного закладу – до супермаркету, школи, редакції газети тощо – і вчиняє атаку за допомогою вогнепальної зброї, або вибуху.

      Протидіяти цьому, з превентивної точки зору, досить складно. Якщо це тероризм, то є організатор, є члени угрупування, між якими ведеться комунікація, часом є нелегально придбана зброя, яку можливо відслідкувати.

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      Якщо діє одиночка – часто це раптово, такий акт насильства від нього не очікують, і важко побачити ознаки, що в майбутньому буде така радикальна реакція. Тому дуже важливими є правильні дії тих, хто вже потрапив у ситуацію, коли по людям навколо відкрили вогонь.

      Є три базові правила, розроблені Міністерством національної безпеки США – Run, Hide, Fight (прим. – в перекладі з англ. "біжи, ховайся, бийся"). 

      Якщо ви почули постріли – негайно покиньте локацію. Які думки можуть завадити таком очевидному рішенню? "Це хтось бавиться, це певно жарт", "Піду подивлюсь що там".

      І третій варіант реакції – паралізуючий страх, коли людина не може зрушити з місця. Вчасно втекти – це запорука вашого виживання, крім того, це дуже допоможе силам охорони правопорядку. Не раз бували випадки коли правоохоронці випадково стріляли в цивільних під час зачистки території чи звільнення заручників.

      Якщо немає можливості безпечно покинути локацію, необхідно вимкнути звук на телефоні, сховатися, наприклад, зайти в пусту кімнату, вимкнути світло і зачинити двері, бути максимально тихим і сподіватися, що стрілка нейтралізують (або він сам себе вб'є, як часто буває) ще до того, як він знайде вас. В крайньому випадку, якщо жоден з попередніх варіантів дій не доступний, і є очевидна загроза життю – атакуйте. Найкраще робити це не самотужки, а групою людей.

      Огляніться навколо і використайте сторонні предмети, наприклад, вогнегасник. Але якщо ми говоримо про нападника з вогнепальною зброєю, це значно менш ефективно аніж втекти чи сховатися. Жодних розмов зі стрілком не буде, тільки Run, Hide, Fight

      Ваша мета – вижити, а не знешкодити нападника. Це зробить поліція, або він сам: практично всі такі випадки закінчують самогубством стрілка, або його ліквідацією силами правопорядку.

      Якщо ви отримали вогнепальне поранення, перше, що ви маєте зробити – прикинутися мертвим. Якщо небезпека минула, можна надати першу допомогу собі чи постраждалому. Володіння навичками першої допомоги є критично важливим, і не тільки в контексті active shooter: більше 20% смертей від травм можна було б уникнути, якщо очевидці вміли б зупиняти кровотечу.

      Кровотеча – головний чинник смерті від травм, що можна попередити. Якщо людина втратить багато крові, її стане недостатньо для транспортування кисню та інших елементів до мозоку та інших органів. Саме це називається шоком і всупереч популярному міфу, не має відношення до болю.

      Кровотеча може вбити за 4-5 хвилин, тому критично важливо надавати допомогу якомога швидше. Якщо є можливість викликати швидку – робіть це негайно. Попросіть пораненого не рухатися, тому що це може погіршити наслідки травми.

      Якщо кров тече інтенсивно, використайте метод прямого тиску. Попросіть пораненого міцно натиснути руками прямо на місце кровотечі. Переконайтеся, що він може щільно утримувати рану рукою, якщо ж не може – зробіть це самі, одягнувши гумові рукавички (їх потрібно завжди мати при собі).

      Збільшити ефективність прямого тиску на ранудопоможе, якщо при цьому до рани ви притисните бинт або чисту тканину. Кров згорнеться, утворюючи тромб, який закриє рану і зупинить кровотечу. Прямий тиск – найкращий метод для тих, хто поки не має навичок першої допомоги і не має з собою спеціальне спорядження (наприклад, джгут).

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      Автор: Федір Сердюк; Джерело: Inspired

      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Публікації Теракт в коледжі у Керчі Здоров'я Психологія Поради Лікування Теракт
      Джерело: 24 Канал
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