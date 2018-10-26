Щось пішло не за сценарієм: озвучено нову сенсаційну версію трагедії в Керчі

Імовірно, на території політехнічного коледжу в Керчі, де 17 жовтня сталася масова бійня, велася перестрілка між двома озброєними групами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор "Інформаційного спротиву", український військовий та політичний журналіст Дмитро Тимчук.

Читайте також: Серійний вбивця та GTA: ким "захоплювався" керченський стрілок

На думку Тимчука, ще до початку масової бійні в коледж Керчі оперативно прибула група спецназу, ймовірно, "Росгвардії" або підрозділу ГРУ, дислокованого в Криму.

"Паралельно прибула група співробітників керченського відділу ФСБ прийняла спецназ за терористів і вступила з ними у вогневий контакт. В ході нетривалої перестрілки між співробітниками ФСБ і спецназом (ГРУ або "Росгвардії"), останні відступили до будівлі коледжу, де забарикадувалися в найближчому приміщенні. При цьому співробітники ФСБ продовжували вести вогонь на поразку в напрямку коледжу", – зазначає журналіст.

За його словами, джерела "Інформаційного спротиву" у Криму повідомляють, що в будівлі коледжу прогриміло два вибухи різної потужності, а більшість загиблих і постраждалих отримали поранення саме з нарізної вогнепальної зброї, а не помпової рушниці з якої вів вогонь Росляков.

Організатори теракту на певному етапі зрозуміли, що події розвиваються не за сценарієм, виконавець вийшов з-під контролю та його фізичну ліквідацію необхідно проводити на об'єкті, а не після виходу в умовлене місце, щоб він не потрапив живим або пораненим в руки ФСБ або МВС,

– впевнений Тимчук.

Як наголошує він, ця версія прекрасно пояснює ступор, в якому відразу після трагедії опинилися пропагандисти Кремля.

"Їм не дали чітких вказівок щодо висвітлення ситуації, тому версії увесь час мінялися", – додав Тимчук.

Нагадаємо, за офіційною версією росіян, 17 жовтня 18-річний студент Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та з автомата розстріляв людей. В результаті масової бійні загинула 21 людина, близько півсотні осіб опинилися на лікарняних ліжках.