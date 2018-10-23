Розстріл людей у Керчі: що тепер очікує на Росію та окупований нею Крим

Трагічні події в окупованій Керчі, коли 18-річний студент здійснив кілька вибухів і масово розстріляв людей у своєму політехнічному коледжі, безперечно вплинуть і на саму Росію, і на анексований нею півострів.

Про це пише юрист і експерт-кримінолог Анна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Чому масовий розстріл у Керчі був вигідним комусь у Росії

За її словами, тепер, зокрема, буде закрито тему провалу політики РПЦ щодо автокефалії Української церкви.

Крім того, продовжує вона, ФСБ візьме під повний контроль інтернет і соцмережі.

"У РФ існує криза довіри до влади, ніяких 86% там немає і перший, хто це розуміє – це Путін. Страх перед молоддю, яка дорослішає та використовує сучасні методи комунікації у своїй опозиційній діяльності, змушує встановлювати контроль над інтернетом та соцмережами. Після Керчі та заяв Путіна, що в усьому є винним інтернет, все доросле населення підтримає "закручування гайок"", – каже фахівець.

Водночас Анна Маляр додає, що у росЗМІ вустами простих людей і "блогерів" запускається думка, що винними є зовнішні вороги РФ – США та Україна.

"Україну згадують значно менше, а от США звинувачують навіть у тому, що вони навмисно вигадали такий злочин і повбивали своїх людей заради того, щоб тепер знищити Росію. Мабуть, підготовлюється ґрунт для ускладнення стосунків з США", – зауважила експерт.

Також, на її думку, після трагедії окупований Крим у Росії ще більше стане "нашим".

"Після підвищення пенсійного віку та збільшення ПДВ у РФ ширились настрої образи на анексований Крим, фінансування якого надто дорого обходиться бюджету. Тепер, після такої трагедії, Крим остаточно закріпився в головах і серцях росіян, як "наш" і "люди наші". Це дуже активно демонстрували всі федеральні ЗМІ. Горе об’єднує, що там говорити", – пояснює юристка.

Читайте також: Всеросійська кухня є багатою на відбивні з кров'ю: чому розстріл людей у Керчі – не випадковість

Як додає вона, тепер у Росії ще з’явиться гарна нагода зробити більш жорсткими норми щодо дозволу на зброю, навіть мисливську, яку підтримує все доросле населення підтримає, бо без таких заходів "можна яку біду накоїти".