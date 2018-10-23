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      Розстріл людей у Керчі: що тепер очікує на Росію та окупований нею Крим

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      Як Керченська трагедія вплине на Росію та Крим
      Як Керченська трагедія вплине на Росію та Крим / Соцмережі

      Трагічні події в окупованій Керчі, коли 18-річний студент здійснив кілька вибухів і масово розстріляв людей у своєму політехнічному коледжі, безперечно вплинуть і на саму Росію, і на анексований нею півострів.

      Про це пише юрист і експерт-кримінолог Анна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

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      За її словами, тепер, зокрема, буде закрито тему провалу політики РПЦ щодо автокефалії Української церкви.

      Крім того, продовжує вона, ФСБ візьме під повний контроль інтернет і соцмережі.

      "У РФ існує криза довіри до влади, ніяких 86% там немає і перший, хто це розуміє – це Путін. Страх перед молоддю, яка дорослішає та використовує сучасні методи комунікації у своїй опозиційній діяльності, змушує встановлювати контроль над інтернетом та соцмережами. Після Керчі та заяв Путіна, що в усьому є винним інтернет, все доросле населення підтримає "закручування гайок"", – каже фахівець.

      Водночас Анна Маляр додає, що у росЗМІ вустами простих людей і "блогерів" запускається думка, що винними є зовнішні вороги РФ – США та Україна.

      "Україну згадують значно менше, а от США звинувачують навіть у тому, що вони навмисно вигадали такий злочин і повбивали своїх людей заради того, щоб тепер знищити Росію. Мабуть, підготовлюється ґрунт для ускладнення стосунків з США", – зауважила експерт.

      Також, на її думку, після трагедії окупований Крим у Росії ще більше стане "нашим".

      "Після підвищення пенсійного віку та збільшення ПДВ у РФ ширились настрої образи на анексований Крим, фінансування якого надто дорого обходиться бюджету. Тепер, після такої трагедії, Крим остаточно закріпився в головах і серцях росіян, як "наш" і "люди наші". Це дуже активно демонстрували всі федеральні ЗМІ. Горе об’єднує, що там говорити", – пояснює юристка.

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      Як додає вона, тепер у Росії ще з’явиться гарна нагода зробити більш жорсткими норми щодо дозволу на зброю, навіть мисливську, яку підтримує все доросле населення підтримає, бо без таких заходів "можна яку біду накоїти".

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Дивіться відео про масовий розстріл людей у Керчі

       

      ЯкІ гучні кроки здійснюють окупанти після трагедії у керчі
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Росії Анексія Криму Теракт в коледжі у Керчі Керч Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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