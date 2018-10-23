Расстрел людей в Керчи: что теперь ожидает Россию и оккупированный ею Крым

Трагические события в оккупированной Керчи, когда 18-летний студент совершил несколько взрывов и массово расстрелял людей в своем политехническом колледже, безусловно повлияют и на саму Россию, и на аннексированный ею полуостров.

Об этом пишет юрист и эксперт-криминолог Анна Маляр на своей странице в Facebook.

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По ее словам, теперь, в частности, будет закрыта тема провала политики РПЦ относительно автокефалии Украинской церкви.

Кроме того, продолжает она, ФСБ возьмет под полный контроль интернет и соцсети.

"В РФ существует кризис доверия к власти, никаких 86% там нет и первый, кто это понимает – это Путин. Страх перед молодежью, которая взрослеет и использует современные методы коммуникации в своей оппозиционной деятельности, заставляет устанавливать контроль над интернетом и соцсетями. После Керчи и заявлений Путина, что во всем виновен интернет, все взрослое население поддержит "закручивание гаек"", – говорит специалист.

В то же время Анна Маляр добавляет, что в росСМИ устами простых людей и "блогеров" запускается мнение, что виновными являются внешние враги РФ – США и Украина.

"Украину вспоминают значительно меньше, а вот США обвиняют даже в том, что они намеренно придумали такое преступление и убили своих людей ради того, чтобы теперь уничтожить Россию. Наверное, подготавливается почва для осложнения отношений с США", – отметила эксперт.

Также, по ее мнению, после трагедии оккупированный Крым в России еще больше станет "нашим".

"После повышения пенсионного возраста и увеличения НДС в РФ распространялись настроения обиды на аннексированный Крым, финансирование которого слишком дорого обходится бюджету. Теперь, после такой трагедии, Крым окончательно закрепился в головах и сердцах россиян, как "наш" и "наши люди". Это очень активно демонстрировали все федеральные СМИ. Горе объединяет, что там говорить", – объясняет юрист.

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Как добавляет она, теперь в России еще появится хорошая возможность сделать более жесткими нормы относительно разрешения на оружие, даже охотничье, которую поддерживает все взрослое население, ибо без таких мер "можно какую беду натворить".