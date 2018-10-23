Расстрел людей в Керчи: что теперь ожидает Россию и оккупированный ею Крым
Трагические события в оккупированной Керчи, когда 18-летний студент совершил несколько взрывов и массово расстрелял людей в своем политехническом колледже, безусловно повлияют и на саму Россию, и на аннексированный ею полуостров.
Об этом пишет юрист и эксперт-криминолог Анна Маляр на своей странице в Facebook.
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По ее словам, теперь, в частности, будет закрыта тема провала политики РПЦ относительно автокефалии Украинской церкви.
Кроме того, продолжает она, ФСБ возьмет под полный контроль интернет и соцсети.
"В РФ существует кризис доверия к власти, никаких 86% там нет и первый, кто это понимает – это Путин. Страх перед молодежью, которая взрослеет и использует современные методы коммуникации в своей оппозиционной деятельности, заставляет устанавливать контроль над интернетом и соцсетями. После Керчи и заявлений Путина, что во всем виновен интернет, все взрослое население поддержит "закручивание гаек"", – говорит специалист.
В то же время Анна Маляр добавляет, что в росСМИ устами простых людей и "блогеров" запускается мнение, что виновными являются внешние враги РФ – США и Украина.
"Украину вспоминают значительно меньше, а вот США обвиняют даже в том, что они намеренно придумали такое преступление и убили своих людей ради того, чтобы теперь уничтожить Россию. Наверное, подготавливается почва для осложнения отношений с США", – отметила эксперт.
Также, по ее мнению, после трагедии оккупированный Крым в России еще больше станет "нашим".
"После повышения пенсионного возраста и увеличения НДС в РФ распространялись настроения обиды на аннексированный Крым, финансирование которого слишком дорого обходится бюджету. Теперь, после такой трагедии, Крым окончательно закрепился в головах и сердцах россиян, как "наш" и "наши люди". Это очень активно демонстрировали все федеральные СМИ. Горе объединяет, что там говорить", – объясняет юрист.
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Как добавляет она, теперь в России еще появится хорошая возможность сделать более жесткими нормы относительно разрешения на оружие, даже охотничье, которую поддерживает все взрослое население, ибо без таких мер "можно какую беду натворить".
Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.
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