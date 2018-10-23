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      Почему массовый расстрел в Керчи был выгодным кому-то в России

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      У массового расстрела в политехническом колледже есть выгодоприобретатель, – Анна Маляр
      У массового расстрела в политехническом колледже есть выгодоприобретатель, – Анна Маляр / Соцсети

      Чем больше времени проходит с момента керченской трагедии, тем больше появляется аргументов в подтверждение версии, что подозреваемый и ныне покойный нападавший Владислав Росляков был не один – у массового расстрела в политехническом колледже есть выгодоприобретатель.

      Такое мнение высказала юрист и эксперт-криминолог Анна Маляр на своей странице в Facebook.

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      В подтверждение своих слов она приводит новоиспеченные факты, объясняя их своими комментариями:

      – у СМИ нет интервью с родственниками раненых и свидетельств самих раненых.

      "Интересно какого характера повреждения и у всех ли раненых следы от пуль именно охотничьего дробовика, а не, скажем, от АК? По состоянию на сейчас в России сообщают о следах огнестрельных ранений и не говорят, есть ли погибшие и раненые именно вследствие взрыва"

      – этот случай – совершенно беспрецедентный и нетипичный для РФ и аннексированного Крыма.

      "Все предыдущие случаи стрельбы учеников в учебных заведениях с натяжкой можно считать такими, потому что это были преимущественно неумелые попытки мести конкретному человеку и завершались они максимум одним погибшим"

      – а как же Беслан, который вспоминает директор после преступления?

      "Странно, что она в стрессе вспомнила именно Беслан. Ведь она во время трагедии в Беслане проживала в украинском информпространстве. Хорошо, пусть в российском информпространстве – из-за разгильдяйства и продажности нашей власти. Но в Беслане не школьник стрелял, и люди (314 человек) погибли в результате штурма ФСБ. Там совсем другая история – сравнивать нечего. Что же она совместного увидела? Может, неумелую спецоперацию ФСБ, или исполнителя-террористическую организацию? Напомню, тогда на себя взял ответственность Шамиль Басаев"

      – интересный факт из биографии директора, который свидетельствует, что она находится на крючке у правоохранителей оккупационной власти.

      "В 2017 году против нее прокуратура аннексированного Крыма проводила проверку по подозрению в нецелевом использовании и присвоении бюджетных средств. Подозревали и ее сестру, которая работала на должности в этом же колледже. Но странным образом Гребенникова осталась на должности"

      – поражает стрелковая подготовка 18-летнего юноши.

      "21 жертва убита за считанные минуты из охотничьего дробовика (еще постоянно нужно перезаряжать для такого количества выстрелов) и еще и едва не одновременно приведены в действие взрывные устройства – технически сложно представить. Надо сказать, что единой версии относительно калибра и оружия у РосСМИ нету. Поэтому вспоминаю наиболее применяемый вариант"

      – кто же убил Рослякова?

      "Уже все видели фото тела в сети. Следов самоубийства из охотничьего дробовика 12-го калибра там не видно. И книгу он на себя убитого сам положил, потому что тяготел к знаниям... как-то так получается.

      Читайте также: Супермен, или ниндзя: появился еще один противоречивый факт относительно расстрела людей Росляково в Керчи

      – очевидцы указывают на выстрелы с трех разных сторон.

      – РосЗМИ "случайно" распространят ложное фото убийцы.

      "Указали не на того человека. И распространили аккаунт живого реального парня, назвав его террористом и убийцей".

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      Что известно о массовом расстреле людей в Керчи: смотрите видео

      трагические события в колледже в керчи: хроника
       
      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России Криминальные новости Украина – Россия Расследования Керчь
      Источник: 24 канал
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