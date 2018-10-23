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      Массовое убийство в Керчи: мать погибшего студента назвала главную цель Рослякова

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      Власлав Росляков в первую очередь хотел убить директора колледжа в Керчи Ольгу Гребенникову
      Власлав Росляков в первую очередь хотел убить директора колледжа в Керчи Ольгу Гребенникову / Скриншот из видео

      Главной жертвой Владислава Рослякова, который совершил взрыв и массовый расстрел людей в политехническом колледже в Керчи, должна была стать директор учебного заведения Ольга Гребенникова.

      Такое мнение высказала мать одного из погибших студентов Александра Лазарева, передает "Рен ТВ".

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      Женщина рассказала, что встретила Гребенникову в морге во время опознания своего сына. По ее словам, директор сказала, что тоже могла быть на месте погибших.

      Поэтому мать убитого парня заметила, что именно Гребенникова в тот день должна была умереть первой.

      "А она и должна была быть. Дети ее никогда не любили. Мы, родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю. В причинах не разбирались", – отметила Лазарева.

      Кроме того, очевидцы трагедии рассказали, что Росляков зашел в здание колледжа и направился именно в кабинет Гребенниковой, но не нашел ее и пошел искать в других помещениях. Когда парень понял, что директора нет в помещении, то начал стрелять по всем подряд.

      Напомним, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал взрывчатку в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. В результате массовой бойни погиб 21 человек, еще 47 находятся на больничных койках. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Смотрите видео о массовом расстреле в Керчи

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Крыма Теракт в колледже в Керчи Керчь
      Источник: 24 Канал
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