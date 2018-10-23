Масове вбивство у Керчі: мати загиблого студента назвала головну мету Рослякова

Головною жертвою Владислава Рослякова, який вчинив вибух і масовий розстріл людей у політехнічному коледжі в Керчі, повинна була стати директорка навчального закладу Ольга Гребеннікова.

Таку думку висловила мати одного із загиблих студентів Олександра Лазарєва, передає "Рен ТВ".

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Жінка розповіла, що зустріла Гребеннікову в морзі під час упізнання свого сина. За її словами, директорка вигукнула, що теж могла опинитися на місці загиблих.

Тому, мати вбитого хлопця зауважила, що саме Гребеннікова у той день мала померти першою.

"А вона і повинна була бути. Діти її ніколи не любили. Ми, батьки, думали, що просто це була дитяча нелюбов до керівника. У причинах не розбиралися", – зазначила Лазарєва.

Окрім того, очевидці трагедії розповіли, що Росляков зайшов у будівлю коледжу і попрямував саме у кабінет Гребеннікової, але не знайшов її і пішов шукати в інших приміщеннях. Коли хлопець зрозумів, що директори немає у приміщенні, то почав стріляти по усіх підряд.

Нагадаємо, 17 жовтня 18-річний студент Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та з автомата розстріляв людей. В результаті масової бійні загинула 21 людина, ще 47 перебувають на лікарняних ліжках. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

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