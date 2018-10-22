"Их было несколько": жители Керчи обвиняют оккупантов в сокрытии правды о теракте

Владислав Росляков может быть не единственным нападающим, причастным к совершению массового убийства в политехническом колледже в оккупированной Керчи. Местные жители и те, кто пострадал во время нападения, обвиняют пророссийские СМИ в замалчивании правдивой информации.

Соответствующую переписку пользователей соцсетей опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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Так, жители оккупированной Керчи утверждают, что нападавших было четверо. По их словам, студенты этого учебного заведения в день трагедии слышали выстрелы одновременно и на первом, и на втором этажах.

Керчь,теракт

Патрулей нет,перехватов особо никаких

ЧС сняли(не знаю,зачем ввели)

где то 3-четверо кровавых агентов Госдепа бегают....

а,не Госдепа? а,герои России?

ясно,тов.майор... pic.twitter.com/MF6YfKw6hu — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 жовтня 2018 р.

Керчь,теракт

Вы просили очевидцев?

Все учатся в политехе. Выжили

4-5 человек исполнители бойни

почему не трубят СМИ РФ про ДРГ Госдепа?

Что готовят? pic.twitter.com/Jnt8tNx2Ih — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 жовтня 2018 р.

Пользователи пишут, что сейчас оккупационные власти города заставляют всех молчать. Так, информация о нескольких возможных нападающих исчезает с пророссийских СМИ. Местные также возмущаются подозрительно спокойной реакцией президента России Владимира Путина и указывают на многочисленные различия в официальных заявлениях относительно трагедии.

Керчь

Вот так ребята...

А по рос.ТВ можно показывать "крымчан"с Кызыма и бред про ПС лепить

Крымчане при памяти,что б вы понимали

Патрулей нет.НЕ БОЯТСЯ.ЗНАЮТ.КТО И ЧТО.НЕ ПАНИКУЮТ-Кровавые убийцы неведомо где!

Четверо

Рослякова слили за всех pic.twitter.com/nRHOWI5TNa — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 жовтня 2018 р.

К слову, ранее похожие подозрения высказал российский журналист и публицист Александр Сотник. По его словам, у 18-летнего Владислава Рослякова во время нападения на политехнический колледж в Керчи были сообщники, поскольку хрупкий юноша не сумел бы пронести на себе такое количество боеприпасов. Также некоторые очевидцы видели нескольких нападающих в масках.

Напомним, российские пропагандистские СМИ опубликовали полное видео, как Росляков осуществлял взрывы и расстреливал людей в политехническом колледже в Керчи, однако впоследствии оно из свободного доступа исчезло и пошло якобы "на доработку".



Огласки этому событию придает и тот факт, что на кадрах можно было увидеть человека, который перед нападением здоровается с парнем и впоследствии внимательно следит за его действиями. Заметим, что Росляков как по пути в колледж, так и в самом колледже встречается со многими людьми, однако больше ни на кого не реагирует.



Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи