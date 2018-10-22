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      "Их было несколько": жители Керчи обвиняют оккупантов в сокрытии правды о теракте

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      Жители Керчи обвиняют оккупационные власти в замалчивании настоящего количества нападающих
      Жители Керчи обвиняют оккупационные власти в замалчивании настоящего количества нападающих / Фото из открытых источников

      Владислав Росляков может быть не единственным нападающим, причастным к совершению массового убийства в политехническом колледже в оккупированной Керчи. Местные жители и те, кто пострадал во время нападения, обвиняют пророссийские СМИ в замалчивании правдивой информации.

      Соответствующую переписку пользователей соцсетей опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

      Читайте также: Массовое убийство в колледже в Керчи: следствие рассматривает версию, что нападающему помогали

      Так, жители оккупированной Керчи утверждают, что нападавших было четверо. По их словам, студенты этого учебного заведения в день трагедии слышали выстрелы одновременно и на первом, и на втором этажах.

      Пользователи пишут, что сейчас оккупационные власти города заставляют всех молчать. Так, информация о нескольких возможных нападающих исчезает с пророссийских СМИ. Местные также возмущаются подозрительно спокойной реакцией президента России Владимира Путина и указывают на многочисленные различия в официальных заявлениях относительно трагедии.

      К слову, ранее похожие подозрения высказал российский журналист и публицист Александр Сотник. По его словам, у 18-летнего Владислава Рослякова во время нападения на политехнический колледж в Керчи были сообщники, поскольку хрупкий юноша не сумел бы пронести на себе такое количество боеприпасов. Также некоторые очевидцы видели нескольких нападающих в масках.

      Напомним, российские пропагандистские СМИ опубликовали полное видео, как Росляков осуществлял взрывы и расстреливал людей в политехническом колледже в Керчи, однако впоследствии оно из свободного доступа исчезло и пошло якобы "на доработку".

      Огласки этому событию придает и тот факт, что на кадрах можно было увидеть человека, который перед нападением здоровается с парнем и впоследствии внимательно следит за его действиями. Заметим, что Росляков как по пути в колледж, так и в самом колледже встречается со многими людьми, однако больше ни на кого не реагирует.

      Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи

      Как РОСЛЯКОВ ГОТовился к нападению на политехнический коледж в керчи:
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      Теги: Новости Украины Расследования Новости политики Взрыв Керчь Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 Канал
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