Массовое убийство в колледже в Керчи: стали известны детали подготовки стрелка к нападению

Студент Владислав Росляков, который устроил бойню в политехническом колледже в оккупированной Керчи, готовился к нападению почти два года. Свои действия Росляков планировал с января 2017 года.

Об этом сообщает сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на источник.

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Издание также отмечает, что преступник готовился один. 24 канал ранее писал, что местные правоохранители в Керчи в оккупированном Крыму рассматривают несколько версий нападения в колледже. В частности, и то, что нападающему Владиславу Рослякову помогали.

Больше непойманных стрелков нет,

– рассказал собеседник агентства.

Также, как пишет агентство, Росляков в день нападения одел майку с надписью "Ненависть".

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

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