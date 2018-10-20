Как керченский стрелок Росляков мог изготовить бомбу

Вполне вероятно, что Владислав Росляков для вооруженного нападения на политехнический колледж в Керчи сам изготовил бомбу, а все необходимые материалы извлек из снарядов времен Второй мировой войны, которых в городе можно найти полно.

Об этом рассказал так называемый "представитель экстренных служб" оккупированного полуострова в комментарии российскому информационному агентству "РИА Новости".

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"Отрабатывается версия кустарного производства самодельного взрывного устройства на основе тротила, добытого из снарядов времен войны", – отметил собеседник ресурса.

По его словам, в некоторых местах Керчи осталось большое количество боеприпасов Второй мировой.

"Периодически "черные копатели" получают их из земли. Есть кустарные технологии извлечения взрывчатого вещества, тротила, из этих снарядов, но для этого нужны специальные знания, умения и опыт работы", – говорит крымский "чрезвычайник".

Добавим, по информации Telegram-канала "112", следователи на компьютере Рослякова обнаружили в незакрытой вкладке браузера последний запрос: "как изготовить самодельное взрывное устройство". Также на его жестком диске было сохранено много картинок, схем, инструкций и т.п. по изготовлению такого рода взрывчатки.

Напомним, после взрывов и расстрела людей правоохранители в керченском политехническом колледже обнаружили две бомбы.

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