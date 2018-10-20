Массовое убийство в Керчи: СМИ сообщили о героической гибели педагога

Во время стрельбы в педагогическом колледже в Керчи помешать нападающему Владиславу Рослякову пытался преподаватель информатики Александр Моисеенко. В результате мужчина погиб.

Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на друзей и товарищей педагога.

Читайте также: "Они решили взять огонь на себя": стало известно о героическом поступке жертв бойни в Керчи

По их словам, Александр был хорошим, неконфликтный парнем.

"Он был уроженцем Керчи. Учился в Симферопольском госуниверситете на физическом отделении педагогики. В итоге получил диплом физика с правом преподавания. Кроме того, увлекался музыкой, играл на бас-гитаре, участвовал в концертах. У Александра осталась жена и ребенок школьного возраста", – говорят однокурсники молодого человека.



Александр Моисеенко

Также они рассказали об обстоятельствах гибели преподавателя.

Он вышел, когда этот Владислав Росляков начал стрелять, и вроде как попытался отобрать у него ружье, или как-то остановить, но его тот убил. Он был единственным взрослым человеком, который там оказался в этот момент,

– отмечают собеседники ресурса.

Добавим, что сейчас подтверждения информации об обстоятельствах гибели Александра Моисеенко нет.

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи