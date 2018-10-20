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      Массовое убийство в Керчи: СМИ сообщили о героической гибели педагога

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      Появилась информация о героической гибели педагога, который пытался помешать керченскому стрелку Рослякову
      Появилась информация о героической гибели педагога, который пытался помешать керченскому стрелку Рослякову / Соцсети

      Во время стрельбы в педагогическом колледже в Керчи помешать нападающему Владиславу Рослякову пытался преподаватель информатики Александр Моисеенко. В результате мужчина погиб.

      Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на друзей и товарищей педагога.

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      По их словам, Александр был хорошим, неконфликтный парнем.

      "Он был уроженцем Керчи. Учился в Симферопольском госуниверситете на физическом отделении педагогики. В итоге получил диплом физика с правом преподавания. Кроме того, увлекался музыкой, играл на бас-гитаре, участвовал в концертах. У Александра осталась жена и ребенок школьного возраста", – говорят однокурсники молодого человека.

      Мойсеєнко, кримінал, Керч, стрілянина, коледж
      Александр Моисеенко

      Также они рассказали об обстоятельствах гибели преподавателя.

      Он вышел, когда этот Владислав Росляков начал стрелять, и вроде как попытался отобрать у него ружье, или как-то остановить, но его тот убил. Он был единственным взрослым человеком, который там оказался в этот момент,
      – отмечают собеседники ресурса.

      Добавим, что сейчас подтверждения информации об обстоятельствах гибели Александра Моисеенко нет.

      Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи

      Массовый расстрел людей в колледже в керчи: хроника событий 
      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Керчь Аннексия Крыма Криминальные новости Образование
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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