12:28
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Появились новые подробности по делу керченского стрелка Рослякова

      2889 Читати новину українською
      Обнародовали новую информацию о керченском стрелке Рослякове
      Обнародовали новую информацию о керченском стрелке Рослякове / Соцсети

      18-летний Владислав Росляков, который совершил взрыв и массовый расстрел людей в политехническом колледже в Керчи, средства на собственное оружие и боеприпасы украл у своей бабушки.

      Как рассказала женщина в комментарии журналистам, накануне стрельбы внук забрал все фото из семейного фотоальбома, а когда ушел – из тайника исчезло 20 тысяч рублей (около 9 тысяч гривен), передает ТСН.

      Читайте также: Как керченский стрелок Росляков мог изготовить бомбу

      Также отмечается, что юноша незадолго до трагедии приходил в дом бабушки в сопровождении двух незнакомых мужчин в форме.

      Заметим, версию о том, что у нападающего были сообщники или наставники, Россия на официальном уровне до сих пор отвергает.

      Кроме того, стало известно, что за неделю до нападения Росляков проходил стрелковую подготовку в детском лагере "Артек" в оккупированном Крыму. Так, по сети ходят фотографии с будущим стрелком, который позирует в форме лагеря у мишени.

      Росляков, Керч, зброя, коледж, стрілянина
      По сети распространяется фото Рослякова с оружием в руках у мишени

      Групповые тренировки состоялись под патронатом министерства внутренних дел России.

      Напомним, ранее работник частной школы охранников в Симферополе "Эгида +" Леонид Ящук рассказывал, как он учил Рослякова обращаться с оружием.

      Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи

       

      резонасные события, происходившие в жизни рослякова перед нападением на колледж
      Теги: Теракт в колледже в Керчи Керчь Новости Украины Оружие Аннексия Крыма Криминальные новости Крым.Реалии
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 21 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      "Пакеты малыша" – наконец-то у детей: в Харькове несколько семей получили бэби-боксы
       18 сентября , 22:56
      Кому должны принадлежать все украинские лавры: ответ УПЦ КП
       19 октября , 10:24
      Зозуля: Не знаю, зачем нам нужно лететь в Нидерланды
       9 июля 2016 , 12:06
      Официально: Ребров покинул Динамо
       31 мая 2017 , 21:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук