Появились новые подробности по делу керченского стрелка Рослякова

18-летний Владислав Росляков, который совершил взрыв и массовый расстрел людей в политехническом колледже в Керчи, средства на собственное оружие и боеприпасы украл у своей бабушки.

Как рассказала женщина в комментарии журналистам, накануне стрельбы внук забрал все фото из семейного фотоальбома, а когда ушел – из тайника исчезло 20 тысяч рублей (около 9 тысяч гривен), передает ТСН.

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Также отмечается, что юноша незадолго до трагедии приходил в дом бабушки в сопровождении двух незнакомых мужчин в форме.

Заметим, версию о том, что у нападающего были сообщники или наставники, Россия на официальном уровне до сих пор отвергает.

Кроме того, стало известно, что за неделю до нападения Росляков проходил стрелковую подготовку в детском лагере "Артек" в оккупированном Крыму. Так, по сети ходят фотографии с будущим стрелком, который позирует в форме лагеря у мишени.



По сети распространяется фото Рослякова с оружием в руках у мишени

Групповые тренировки состоялись под патронатом министерства внутренних дел России.

Напомним, ранее работник частной школы охранников в Симферополе "Эгида +" Леонид Ящук рассказывал, как он учил Рослякова обращаться с оружием.

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