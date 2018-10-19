Как оккупанты в Крыму учат детей стрелять: опубликовали фото из "Артека"

Российские оккупанты в аннексированном Крыму еще 10 дней назад учили детей стрелять из разных видов оружия. Недетское обучение проводили в захваченном лагере "Артек" ровно за неделю до ужасного побоища в Керчи.

Соответствующие фотографии появились в Twitter популярного блогера RoksolanaToday&Крым.

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Действительно, к чему тут Россия? Главное, что Росляков дважды в Харьков съездил!

– говорится в иронической подписи к снимкам.

По словам блогера, стрельбы прошли за неделю до ужасной трагедии в Керчи – 10 октября.

Артек

10 октября 2018 года!

Ну что вы! При чем тут Россия! Это Свидетели Иеговы виноваты! pic.twitter.com/dEzoEytX93 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

Артек

10 октября 2018 года

Ну что вы такое говорите! При чем тут Россия! Он же 2 раза в Харьков ездил! pic.twitter.com/9Dm70NeMXw — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

Артек

10 октября 2018 года

Как ві можете! Ну при чем здесь Россия! Виноват интернет! pic.twitter.com/tP8U1SxQlZ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

Добавим, что 18 октября стало известно о том, что российские следователи начали проверять поездки керченского стрелка Владислава Рослякова в Украину. В частности, им известно, что в течение последнего года он дважды посещал ее территорию.

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

Массовое убийство в Керчи: все, что следует знать