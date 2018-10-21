"Ушло на доработку": росСМИ удалили полное видео со стрельбой в Керчи

С сайтов российских СМИ, которые первыми опубликовали полный ролик с действиями стрелка Влада Рослякова в Керченском политехническом колледже, удалили соответствующее видео.

Ранее 24 канал сообщал о том, что росСМИ обнародовали полное видео действий стрелка в Керчи. Так, на видео видно, как парень заходит в колледж через дверь, ведущую к заднему двору, поднимается на второй этаж и здоровается с неизвестным парнем.

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Именно этот момент насторожил представителей росСМИ. Журналисты обнародовали новость о том, что у нападающего Владислава Рослякова мог быть сообщник.

Ранее в этой заметке была гиперссылка на ролик, однако впоследствии ее убрали. Страница с опубликованными видео выдает ошибку 404.

В соцсетях бурно отреагировали на увиденное и делятся догадками о вероятных сообщниках Рослякова. Тем временем популярный крымский блогер RoksolanaToday&Крым после исчезновения видео написал, что, видимо оно "ушло на доработку", где его подчистят.

После наших критических замечаний видео ушло на доработку

Подчистят

Вот еще рашен каналы.Смотрите-сравнивайте.Что удалось улучшитьhttps://t.co/pi2m01bIHW — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 21 октября 2018 г.

Они это видео выложили,что бы мы по

кадрово его разбирали и были при деле? Пока какую то херь замышляют?

Пацан идет с ружьем.Чик-следующий кадр-пацан УБИЛ учителя.Идет на встречу,стрелял ЯКОБЫ в лицо,так?А лежит труп НЕ НА СПИНЕ.Бо не стрелял он в эту тетю.Не стрелял. pic.twitter.com/Nk16hsawGq — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 21 октября 2018 г.

Ладно,очевидные вещи мусолю.Это либо фальшивка(фото-видео) 100%,либо пацана использовали-в темную или еще как. Ясно,чья работа. А вот кого назначат отвечать за их преступление. — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 20 октября 2018 г.

Смотрите полное видео с действиями Рослякова, которое удалили после публикации росСМИ

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.