"Ушло на доработку": росСМИ удалили полное видео со стрельбой в Керчи
С сайтов российских СМИ, которые первыми опубликовали полный ролик с действиями стрелка Влада Рослякова в Керченском политехническом колледже, удалили соответствующее видео.
Ранее 24 канал сообщал о том, что росСМИ обнародовали полное видео действий стрелка в Керчи. Так, на видео видно, как парень заходит в колледж через дверь, ведущую к заднему двору, поднимается на второй этаж и здоровается с неизвестным парнем.
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Именно этот момент насторожил представителей росСМИ. Журналисты обнародовали новость о том, что у нападающего Владислава Рослякова мог быть сообщник.
Ранее в этой заметке была гиперссылка на ролик, однако впоследствии ее убрали. Страница с опубликованными видео выдает ошибку 404.
В соцсетях бурно отреагировали на увиденное и делятся догадками о вероятных сообщниках Рослякова. Тем временем популярный крымский блогер RoksolanaToday&Крым после исчезновения видео написал, что, видимо оно "ушло на доработку", где его подчистят.
Смотрите полное видео с действиями Рослякова, которое удалили после публикации росСМИ
Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.