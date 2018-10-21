Массовое убийство в Керчи: оккупанты рассказали о дальнейшей судьбе печально известного колледжа

Пророссийская власть оккупированного Крыма не отрицает возможности прекращения учебы в корпусе Керченского политехнического колледжа, где произошла смертельная перестрелка. На месте трагических событий хотят сделать мемориал.

Об этом сообщает российским СМИ так называемый "вице-премьер" оккупированного полуострова Игорь Михайличенко, пишет издание "Крым.Реалии".

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Соответствующее решение должны принять совместно с преподавателями и студентами учебного заведения.

Сначала нужно говорить с педагогами и студентами. Спросить, готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена. В Беслане место (школа после захвата заложников – 24 канал) осталось нетронутым и стало мемориалом,

– сказал он.

Также пророссийский политик отметил, что после окончания работы следователей сотрудники российского Минстроя в Крыму будут исследовать здание.

"После экспертизы будет понятна сумма, которая необходима для восстановления. Но сначала нужно говорить с людьми, готовы ли они продолжать там обучение", – заявил Михайличенко.

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи