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      Массовое убийство в Керчи: оккупанты рассказали о дальнейшей судьбе печально известного колледжа

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      Оккупационные власти Крыма рассказала о дальнейшей судьбе колледжа, где произошло массовое убийство
      Оккупационные власти Крыма рассказала о дальнейшей судьбе колледжа, где произошло массовое убийство / Фото из открытых источников

      Пророссийская власть оккупированного Крыма не отрицает возможности прекращения учебы в корпусе Керченского политехнического колледжа, где произошла смертельная перестрелка. На месте трагических событий хотят сделать мемориал.

      Об этом сообщает российским СМИ так называемый "вице-премьер" оккупированного полуострова Игорь Михайличенко, пишет издание "Крым.Реалии".

      Смотрите также: Массовое убийство в Керчи: появилось полное видео действий стрелка

      Соответствующее решение должны принять совместно с преподавателями и студентами учебного заведения.

      Сначала нужно говорить с педагогами и студентами. Спросить, готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена. В Беслане место (школа после захвата заложников 24 канал) осталось нетронутым и стало мемориалом,
      – сказал он.

      Также пророссийский политик отметил, что после окончания работы следователей сотрудники российского Минстроя в Крыму будут исследовать здание.

      "После экспертизы будет понятна сумма, которая необходима для восстановления. Но сначала нужно говорить с людьми, готовы ли они продолжать там обучение", – заявил Михайличенко.

      Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи

      массовое убийство в керчи: хронИка последних событий
      Теги: Новости Украины Расследования Теракт в колледже в Керчи Керчь Новости Крыма Жертвы
      Источник: 24 Канал
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