18-летний Владислав Росляков совершил взрыв и массовый расстрел людей в политехническом колледже в Керчи. На видео заметно, как парень заходит в техникум через дверь, ведущую к заднему двору. Там нет металлоискателей. Он одет в футболке с надписью "Ненависть", черные брюки и высокие берцы.

Обнародовал видео один из крымских телеканалов.

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Парень поднялся на второй этаж и поздоровался с неизвестным парнем. А дальше – приводит в готовность самодельную взрывчатку. В холле он подождал, пока начнется большой перерыв в занятиях – и пошел в столовую. И оттуда вернулся уже без рюкзака.

Через несколько минут раздался взрыв. Двери класса выбило с такой легкостью, будто они сделаны из картона. Окна выбивало из рам, раненные дети пытались покинуть здание техникума. А потом заметно впечатляющие кадры, где керченский стрелок блуждает по коридорам и безжалостно убивает своих одногруппников.

Его лицо – каменное, не выражает никаких эмоций. От рук парня тогда погиб 21 человек, еще почти полсотни получили ранения.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи