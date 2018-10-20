Массовое убийство в Керчи: чью жестокость следовал стрелок
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – о жутких событиях 18 октября, которые случились в Керчи. Ответы на самые актуальные вопросы: теракт или массовое убийство, какое оружие использовал стрелок, чьей жестокости следовал подросток, и почему Россия активно говорит об "украинском следе".
Больше о теракте в Керчи – смотрите в программе.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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