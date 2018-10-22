Массовое убийство в Керчи: стрелок перед нападением сжег личные вещи

Подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже в оккупированном Крыму Владислав Росляков перед нападением сжег свои личные вещи и закопал на пустыре сейф.

Об этом сообщает "Пятый канал".

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Накануне трагедии Владислав Росляков спрятал сейф для хранения оружия. На записи видно, как Росляков неторопливой походкой направляется в пустырь недалеко от своего дома. В руках он держит тяжелый ящик. В какой-то момент молодой человек скрывается за кустами, а возвращается уже с пустыми руками,

– отмечает издание.

Журналисты добавляют, что этот пустырь Росляков использовал как полигон для стрельбы.

"Там же впоследствии нашли сожженную библию и его личные вещи. Ящик пока не найден, предполагается, что накануне массового убийства Росляков мог его закопать", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ опубликовали полное видео, как Росляков осуществлял взрывы и расстреливал людей в политехническом колледже в Керчи, однако впоследствии оно исчезло из свободного доступа и пошло якобы «на доработку».

Огласку этому событию добавляет и тот факт, что на кадрах можно было увидеть мужчину, который перед нападением здоровается с парнем и впоследствии внимательно следит за его действиями. Заметим, что Росляков как по дороге до колледжа, так и в самом колледже, встречается со многими людьми, однако больше ни на кого не реагирует.

Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи