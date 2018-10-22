"Виновны песня и клип Oxxxymiron": в России назвали неожиданную причину трагедии в Керчи

В России считают, что причиной массовой бойни в Керчи стало то, что молодежь увлекается творчеством рэпера Oxxxymiron. В частности, выделили песню и клип артиста под названием "Последний звонок", мол, их надо запретить, потому что пропагандируют насилие.

С соответствующим заявлением выступила российская активистка Евгения Чудновец.

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Я считаю, что причиной трагедии в Керчи являются именно этот клип и текст песни. Влияние творчества одного из самых популярных рэперов Оксимирона на нашу молодежь сомнения не вызывает. Этот видеоряд и стихи должны быть немедленно удалены, чтобы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей,

– заявила Чудновец.

Говорится о клипе и песне рэпера "Последний звонок". В видеоролике показаны кадры с эстонского фильма "Класс". В фильме ребята, которых сначала все обижают, берут оружие и расстреливают своих обидчиков.

Так, российская активистка обратилась в "Роскомнадзор" и к уполномоченному по правам ребенка в России Анны Кузнецовой с требованием запретить песню Oxxxymiron и клип на нее.

Смотрите клип Oxxxymiron на песню "Последний звонок":

Напомним, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал бомбу в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. В результате массовой бойни погибли 21 человек, еще 47 находятся на больничных койках.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ