11:58
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Массовая бойня в колледже Керчи: появились новые данные о состоянии пострадавших

      1148 Читати новину українською
      Стало известно о состоянии пострадавших в результате массовой бойни в Керчи
      Стало известно о состоянии пострадавших в результате массовой бойни в Керчи / Фото из открытых источников

      Сейчас на больничных койках остаются 47 пострадавших в результате кровавой бойни, которую в политехническом колледже в Керчи устроил 18-летний Владислав Росляков. Три человека – в крайне тяжелом состоянии, восемь – в тяжелом.

      Об этом информируют в Telegram-канале Life shot.

      Читайте также: "Их было несколько": жители Керчи обвиняют оккупантов в сокрытии правды о теракте

      47 человек находятся в больницах Крыма, Москвы и Краснодара после ЧП в колледже Керчи,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что 3 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 8 – в тяжелом, 20 в состоянии средней тяжести, еще 16 в удовлетворительном состоянии.


      Информация о состоянии пострадавших

      Кроме этого, стало известно о том, что некоторым студентам колледжа, которых после инцидента медики осмотрели и отправили домой, стало хуже. Так, в Telegram-канале Mash появилась информация о 16-летней Валерии Кочкиной.

      17 октября девочка оказалась в эпицентре взрыва, однако после обследования врачи отпустили ее домой. На следующий день Валерия начала терять слух и зрение: выяснилось, что у нее лопнула барабанная перепонка и повреждение ноги.

      Девушке отказали в госпитализации в больнице Керчи, куда свозили всех пострадавших после взрыва, и отправили в больницу по месту прописки. Впоследствии стало известно, что на обещанную компенсацию и бесплатное лечение Валерия Кочкина также не сможет претендовать, поскольку сначала врачи, которые работали на месте происшествия, записали ее фамилию неправильно. Девочке грозит потеря слуха.


      Пострадавшая в Керчи студентка может потерять слух

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи

      хроника событий
      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Керчь Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      сегодня , 08:04 Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук