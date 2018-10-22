Массовая бойня в колледже Керчи: появились новые данные о состоянии пострадавших

Сейчас на больничных койках остаются 47 пострадавших в результате кровавой бойни, которую в политехническом колледже в Керчи устроил 18-летний Владислав Росляков. Три человека – в крайне тяжелом состоянии, восемь – в тяжелом.

Об этом информируют в Telegram-канале Life shot.

Читайте также: "Их было несколько": жители Керчи обвиняют оккупантов в сокрытии правды о теракте

47 человек находятся в больницах Крыма, Москвы и Краснодара после ЧП в колледже Керчи,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 8 – в тяжелом, 20 в состоянии средней тяжести, еще 16 в удовлетворительном состоянии.



Информация о состоянии пострадавших

Кроме этого, стало известно о том, что некоторым студентам колледжа, которых после инцидента медики осмотрели и отправили домой, стало хуже. Так, в Telegram-канале Mash появилась информация о 16-летней Валерии Кочкиной.

17 октября девочка оказалась в эпицентре взрыва, однако после обследования врачи отпустили ее домой. На следующий день Валерия начала терять слух и зрение: выяснилось, что у нее лопнула барабанная перепонка и повреждение ноги.

Девушке отказали в госпитализации в больнице Керчи, куда свозили всех пострадавших после взрыва, и отправили в больницу по месту прописки. Впоследствии стало известно, что на обещанную компенсацию и бесплатное лечение Валерия Кочкина также не сможет претендовать, поскольку сначала врачи, которые работали на месте происшествия, записали ее фамилию неправильно. Девочке грозит потеря слуха.



Пострадавшая в Керчи студентка может потерять слух

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи