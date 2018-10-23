Массовый расстрел людей в Керчи: о чем приказали молчать СМИ в России

Руководство российских информационных агентств и телеканалов выдало указание своим сотрудникам ни в коем случае не упоминать о стрельбе в американской школе "Колумбайн" во время рассказа о трагических событиях в политехническом колледже в Керчи.

Об этом на своем Telegram-канале пишет "Проект" со ссылкой на работников трех неназванных изданий.

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Как напоминает ресурс, нападение на политехнический колледж Владислав Росляков скопировал с "Колумбайна" – в обоих случаях совпадают одежда убийцы, места для закладки взрывчатки и детали самоубийства.

По словам одного из редакторов государственного СМИ, на утренней летучке 18 октября было сказано, что проводить аналогии с "Колумбайном" запрещено. Другой редактор одного из крупнейших госагентств рассказал, что журналистов попросили "не нагнетать" и "не привязывать "Колумбайн" в текстах". Сотрудник "Первого канала", со своей стороны, отметил: "это делается, чтобы не было подражания этим идеям, не появлялся лишний интерес к "колумбайновским пабликам,

– говорится в заметке.

Кроме того, журналисты обнародовали статистику упоминаний событий в "Колумбайне" при освещении керченской трагедии. Так, по данным Медиалогии, об американской трагедии в эти дни сказали лишь трижды и не в новостных программах, а в передачах с участием гостей (однажды в эфире "России 1" в программе "60 минут" и по разу в ТВЦ и "России -24").

Что касается лент агентств и сайтов телеканалов, убеждают представители "Проекта", то "Колумбайн" почти не фигурирует в связке с нападением в Керчи.

Правда, "Колумбайн" все же появился на ленте ТАСС (государственное информационное агентство в России – 24 канал), когда они обнародовали комментарий главы комитета думы по безопасности Василия Пискарева.

Напомним, комментируя события в Керчи президент России Владимир Путин все же вспомнил о "Колумбайне", правда назвал это "известными трагическими событиями в США". По его словам, именно с этого и начались похожие трагедии, поскольку "молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают". Также политик отметил, что причиной расстрела в Керчи стала глобализация и "отсутствие полезного контента".

Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи

Что известно о массовом убийстве в школе "Колумбайн"?

Это заранее подготовленное нападение двух учеников старших классов Эрика Харриса и Дилана Клиболда на других учеников и персонал в их школе. Нападавшие применили стрелковое оружие и самодельные взрывные устройства. Нападение произошло 20 апреля 1999 года в школе "Колумбайн" округа Джефферсон, штат Колорадо. Нападавшие ранили 36 человек, из них 13 – смертельно. После этого злоумышленники застрелились сами, их тела нашли в библиотеке.

ВЗРЫВЫ И РАССТРЕЛ ЛЮДЕЙ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ