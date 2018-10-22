Чем особенным выделялся Керченский стрелок Росляков при жизни

Специалисты сходятся во мнении, что керченский стрелок Владислав Росляков имел определенные психические отклонения, хотя точный ответ даст посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Об этом сообщил представитель силовых структур РФ в комментарий ТАСС.

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Точный ответ даст посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, но предварительный анализ его поведения, в частности основан на словах знакомых, учителей, на его характеристиках, показывает, что у него были психические отклонения. Вопрос, как ему выдали справку для получения разрешения на оружие, в этом случае будет изучаться,

– отметил собеседник агентства.

В то же время он отметил, что Росляков при жизни был погруженным в себя и друзей у него не было. Как пример он привел факт, что керченский стрелок еще два года назад, когда ему было 16 лет, забросил свои страницы в социальных сетях.

"Он был погруженным в тему насилия, его интересовала нацистская тематика, он был зацикленным на видеороликах с кадрами насилия и разными наказаниями. Кроме того, в интернете он искал способы изготовления взрывчатки", – добавил мужчина.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов, со своей стороны, убеждает, что "признаки психического расстройства у молодого человека есть".

Из СМИ известно, что в детстве ему было свойственно жестокое обращение с животными, и это был первый звонок для родителей, чтобы мальчика отвести к психиатру. Вот тут у меня нет никаких сомнений, что за ним специалисты должны были наблюдать,

– пояснил специалист.

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

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