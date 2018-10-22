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      Чем особенным выделялся Керченский стрелок Росляков при жизни

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      Керченский стрелок Росляков мог страдать психическими расстройствами
      Керченский стрелок Росляков мог страдать психическими расстройствами / Соцсети

      Специалисты сходятся во мнении, что керченский стрелок Владислав Росляков имел определенные психические отклонения, хотя точный ответ даст посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

      Об этом сообщил представитель силовых структур РФ в комментарий ТАСС.

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      Точный ответ даст посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, но предварительный анализ его поведения, в частности основан на словах знакомых, учителей, на его характеристиках, показывает, что у него были психические отклонения. Вопрос, как ему выдали справку для получения разрешения на оружие, в этом случае будет изучаться,
      – отметил собеседник агентства.

      В то же время он отметил, что Росляков при жизни был погруженным в себя и друзей у него не было. Как пример он привел факт, что керченский стрелок еще два года назад, когда ему было 16 лет, забросил свои страницы в социальных сетях.

      "Он был погруженным в тему насилия, его интересовала нацистская тематика, он был зацикленным на видеороликах с кадрами насилия и разными наказаниями. Кроме того, в интернете он искал способы изготовления взрывчатки", – добавил мужчина.

      Психиатр-криминалист Михаил Виноградов, со своей стороны, убеждает, что "признаки психического расстройства у молодого человека есть".

      Из СМИ известно, что в детстве ему было свойственно жестокое обращение с животными, и это был первый звонок для родителей, чтобы мальчика отвести к психиатру. Вот тут у меня нет никаких сомнений, что за ним специалисты должны были наблюдать,
      – пояснил специалист.

      Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

       

      Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи

       

      РАССТРЕЛ ЛЮДЕЙ В КЕРЧЕНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости Украины Расследования Аннексия Крыма Керчь Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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