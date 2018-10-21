Всероссийская кухня богата на отбивные с кровью: почему расстрел людей в Керчи – не случайность

Те крымчане, которые так хотели в Россию, получили то, что заслуживали, поскольку РФ пришла к ним со всеми террористическими прелестями. И керченская трагедия – лишь начало.

Такое мнение высказал российский журналист, писатель и публицист Александр Сотник, передает "Главред".

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Как отметил он, пропагандистский вой о подготовке к предстоящим сражениям на полях, окрашенных в цвета колорадской ленты, вернулся бумерангом к керченскому политехническому колледжу.

18-летний патриот купил ружье, 250 патронов и хладнокровно расстрелял живых людей. Ружье ему продали, потому что оно – не водка, а патроны, потому что они – не пиво. Это алкоголь можно употреблять с 21 года, а оружием играть разрешено с 18-ти. И это логично в милитаристской стране: иначе как призвать парней на ту же военную службу? Как восемнадцатилетним давать в руки автомат? Вот парень и вооружился, собрал взрывные пакеты, начинил их шурупами, и двинулся в сторону ненавистного колледжа. О любви убийцы к Отцу Российского Рейха пропагандисты замалчивают, и начинают беситься, когда им начинают задавать четкие вопросы о трагедии в Керчи,

– подчеркнул представитель СМИ.

По его словам, одно обстоятельство абсолютно неоспоримо: сублимация милитаристской агрессии вернулась кровавым бумерангом.

"Крымчане хотели в Россию? Они начали ее получать со всеми террористическими прелестями. Порционно. Пока теракт в Керчи, а что случится завтра – узнаете, когда произойдет. И то, не все, а как положено, по выдаче через Останкинское мутное окошко (пропагандистские СМИ – 24 канал). Всероссийская кухня "ДНР" богата на отбивные с кровью, и продегустируют эти блюда все, независимо от социального и материального положения", – констатировал Александр Сотник.

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи