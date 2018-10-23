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      Масовий розстріл людей у Керчі: про що наказали мовчати ЗМІ у Росії

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      Співробітникам росЗМІ заборонили згадувати "Колумбайн" у зв'язку з нападом в Керчі
      Співробітникам росЗМІ заборонили згадувати "Колумбайн" у зв'язку з нападом в Керчі / Колаж 24 канал

      Керівництво російських інформаційних агенцій і телеканалів видало вказівку своїм співробітникам ні у якому разі не згадувати про стрілянину в американській школі "Колумбайн" під час розповіді про трагічні події у політехнічному коледжі в Керчі.

      Про це на своєму Telegram-каналі пише "Проект" з посиланням на працівників трьох неназваних видань.

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      Як нагадує ресурс, напад на політехнічний коледж Владислав Росляков скопіював з "Колумбайну" – в обох випадках збігаються одяг вбивці, місця для закладки вибухівки та деталі самогубства.

      За словами одного з редакторів державного ЗМІ, на ранковій летючці 18 жовтня було сказано, що проводити аналогії з "Колумбайном" заборонено. Інший редактор одного з найбільших держагентств розповів, що журналістів попросили "не нагнітати" та "не прив'язувати "Колумбайн" у текстах". Співробітник "Першого каналу", зі свого боку, зауважив, що "це робиться, щоб не було наслідування цим ідеям, не з'являвся зайвий інтерес до "колумбайнівських пабліків,
      – мовиться у дописі.

      Крім того, журналісти оприлюднили статистику згадок подій у "Колумбайні" під час висвітлення керченської трагедії. Так, за даними Медіалогії, про американську трагедію в ці дні сказали лише тричі та не у новинних програмах, а в передачах за участю гостей (одного разу у ефірі "Росії 1" в програмі "60 хвилин" і по разу на ТВЦ і "Росії-24" ).

      Щодо стрічок агентств і сайтів телеканалів, переконують представники "Проекту", то "Колумбайн" майже не фігурує у зв'язці з нападом в Керчі.

      Щоправда, "Колумбайн" все ж з’явився на стрічці ТАСС (державна інформаційна агенція у Росії – 24 канал), коли вони оприлюднили коментар очільника комітету думи з питань безпеки Василя Піскарьова.

      Нагадаємо, коментуючи події у Керчі президент Росії Володимир Путін все ж згадав про "Колумбайн", щоправда назвав це "відомими трагічними подіями у США". За його словами, саме з цього й почалися схожі трагедії, оскільки "молоді люди з нестійкою психікою лжегероїв собі створюють". Також політик зауважив, що причиною розстрілу у Керчі стала глобалізація та "відсутність корисного контенту".

      Дивіться відео про масовий розстріл людей у Керчі

       

      Що відомо про масове вбивство у школі "Колумбайн"? Це заздалегідь підготований напад двох учнів старших класів Еріка Гарріса та Ділана Кліболда на інших учнів і персонал у їхній школі. Нападники застосували стрілецьку зброю та саморобні вибухові пристрої. Напад стався 20 квітня 1999 року у школі "Колумбайн" округу Джефферсон, штат Колорадо. Нападники поранили 36 осіб, з них 13 – смертельно. Після цього зловмисники застрелилися самі, їх тіла знайшли у бібліотеці.

      вибухи та розстріл людей у коледжі в керчі: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Новини США Новини Росії Теракт в коледжі у Керчі ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 Канал
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