Масовий розстріл людей у Керчі: про що наказали мовчати ЗМІ у Росії

Керівництво російських інформаційних агенцій і телеканалів видало вказівку своїм співробітникам ні у якому разі не згадувати про стрілянину в американській школі "Колумбайн" під час розповіді про трагічні події у політехнічному коледжі в Керчі.

Про це на своєму Telegram-каналі пише "Проект" з посиланням на працівників трьох неназваних видань.

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Як нагадує ресурс, напад на політехнічний коледж Владислав Росляков скопіював з "Колумбайну" – в обох випадках збігаються одяг вбивці, місця для закладки вибухівки та деталі самогубства.

За словами одного з редакторів державного ЗМІ, на ранковій летючці 18 жовтня було сказано, що проводити аналогії з "Колумбайном" заборонено. Інший редактор одного з найбільших держагентств розповів, що журналістів попросили "не нагнітати" та "не прив'язувати "Колумбайн" у текстах". Співробітник "Першого каналу", зі свого боку, зауважив, що "це робиться, щоб не було наслідування цим ідеям, не з'являвся зайвий інтерес до "колумбайнівських пабліків,

– мовиться у дописі.

Крім того, журналісти оприлюднили статистику згадок подій у "Колумбайні" під час висвітлення керченської трагедії. Так, за даними Медіалогії, про американську трагедію в ці дні сказали лише тричі та не у новинних програмах, а в передачах за участю гостей (одного разу у ефірі "Росії 1" в програмі "60 хвилин" і по разу на ТВЦ і "Росії-24" ).

Щодо стрічок агентств і сайтів телеканалів, переконують представники "Проекту", то "Колумбайн" майже не фігурує у зв'язці з нападом в Керчі.

Щоправда, "Колумбайн" все ж з’явився на стрічці ТАСС (державна інформаційна агенція у Росії – 24 канал), коли вони оприлюднили коментар очільника комітету думи з питань безпеки Василя Піскарьова.

Нагадаємо, коментуючи події у Керчі президент Росії Володимир Путін все ж згадав про "Колумбайн", щоправда назвав це "відомими трагічними подіями у США". За його словами, саме з цього й почалися схожі трагедії, оскільки "молоді люди з нестійкою психікою лжегероїв собі створюють". Також політик зауважив, що причиною розстрілу у Керчі стала глобалізація та "відсутність корисного контенту".

Дивіться відео про масовий розстріл людей у Керчі

Що відомо про масове вбивство у школі "Колумбайн"? Це заздалегідь підготований напад двох учнів старших класів Еріка Гарріса та Ділана Кліболда на інших учнів і персонал у їхній школі. Нападники застосували стрілецьку зброю та саморобні вибухові пристрої. Напад стався 20 квітня 1999 року у школі "Колумбайн" округу Джефферсон, штат Колорадо. Нападники поранили 36 осіб, з них 13 – смертельно. Після цього зловмисники застрелилися самі, їх тіла знайшли у бібліотеці.