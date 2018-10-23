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      У Керчі відновили навчання у сумнозвісному коледжі, на території – люди у масках: фото та відео

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      У Керчі відновили навчання в коледжі, де сталося масове вбивство
      У Керчі відновили навчання в коледжі, де сталося масове вбивство / Фото з відкритих джерел

      У політехнічному коледжі в окупованій Керчі, де нещодавно сталося масове вбивство зі стріляниною та вибухами, відновили навчання. Місцеві мешканці розповідають, що потрапити до будівлі важко – правоохоронці оточили територію та проводять огляди.

      Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на прес-службу окупаційного Міносвіти Криму, пишуть "Крим.Реалії".

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      Так, російські видання пишуть, що у коледжі відбудуться класні години, на яких студентам розкажуть про майбутній порядок навчання. Заняття почалися о 8:30.

      В окупованій Керчі відносили навчання
      Біля коледжу збирається натовп/ Джерело: kerch.fm

      У Керчі в коледжі відновили навчання
      На вході у будівлю проводять огляди/ Джерело: kerch.fm

      У Коледжі в Керчі відновили навчання
      Територію патрлюють люди в масках/ Джерело: kerch.fm

      Натомість видання в окупованому місті розповідають, що перед входом в будівлю здійснюють огляд учнів та батьків, а по периметру стоять люди в масках.

      Також до коледжу вже прибули представники окупаційної влади – так звані кримські "міністри", призначені Кремлем. Окрім того, до будівлі зайшли співробітники російського "МНС".

      Повідомляється, що навчання відбуватиметься в іншому корпусі коледжу. Натомість в будівлі, де сталася трагедія, проведуть капітальний ремонт.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Дивіться відео про масовий розстріл людей у Керчі

      ЯК РОСЛЯКОВ ГОТУВАВСЯ ДО НАПАДУ НА ПОЛІТЕХНІНИЙ КОЛЕДЖ У КЕРЧІ:

      Теги: Новини України Розслідування Анексія Криму Теракт в коледжі у Керчі Керч Вибух
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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