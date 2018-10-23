У Керчі відновили навчання у сумнозвісному коледжі, на території – люди у масках: фото та відео

У політехнічному коледжі в окупованій Керчі, де нещодавно сталося масове вбивство зі стріляниною та вибухами, відновили навчання. Місцеві мешканці розповідають, що потрапити до будівлі важко – правоохоронці оточили територію та проводять огляди.

Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на прес-службу окупаційного Міносвіти Криму, пишуть "Крим.Реалії".

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Так, російські видання пишуть, що у коледжі відбудуться класні години, на яких студентам розкажуть про майбутній порядок навчання. Заняття почалися о 8:30.



Біля коледжу збирається натовп/ Джерело: kerch.fm



На вході у будівлю проводять огляди/ Джерело: kerch.fm



Територію патрлюють люди в масках/ Джерело: kerch.fm

Натомість видання в окупованому місті розповідають, що перед входом в будівлю здійснюють огляд учнів та батьків, а по периметру стоять люди в масках.

Також до коледжу вже прибули представники окупаційної влади – так звані кримські "міністри", призначені Кремлем. Окрім того, до будівлі зайшли співробітники російського "МНС".

Повідомляється, що навчання відбуватиметься в іншому корпусі коледжу. Натомість в будівлі, де сталася трагедія, проведуть капітальний ремонт.

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

Дивіться відео про масовий розстріл людей у Керчі

ЯК РОСЛЯКОВ ГОТУВАВСЯ ДО НАПАДУ НА ПОЛІТЕХНІНИЙ КОЛЕДЖ У КЕРЧІ: