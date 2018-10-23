11:26
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Массовое убийство в Керчи: мать стрелка Рослякова попала в психбольницу

      5263 Читати новину українською
      Владислав Росляков
      Владислав Росляков / Фото из свободных сетей

      Мать Владислава Рослякова, который устроил массовый расстрел и совершил взрыв в политехническом колледже в Керчи, попала в психиатрическую больницу. А отец стрелка не появляется дома.

      Об этом в комментарии изданию "Собеседник" рассказала бабушка стрелка Галина Рослякова.

      Со дня трагедии я так и не видела свою невестку Галю, мать Влада. В полиции мне сказали, что она сейчас в психиатрической больнице, но связаться я с ней я до сих пор не смогла,
      – рассказала бабушка стрелка.

      Смотрите также: Массовое убийство в Керчи: появилось полное видео действий стрелка

      Издание отметило, что ранее сообщалось о том, что мать Владислава пыталась совершить самоубийство. О женщине также сообщалось, что она была членом религиозной организации "Свидетели Иеговы", запрещала сыну развлекаться, аргументируя это грехом.

      По словам бабушки керченского стрелка, его отец тоже не появляется дома. Мужчину забрали в полицию в день массового убийства, 17 октября, после чего он так и не вернулся. Не исключено, что отец Владислава тоже находится в больнице, ведь раньше у него были проблемы с психикой.

      В 2010 году он получил серьезную черепно-мозговую травму, его оперировали, долго лечили, но до конца так и не выздоровел. У него была проломлена голова, сейчас не хватает кости черепа, а металлическую пластину он отказался ставить. Когда выпьет или в состоянии стресса, мог быть агрессивным,
      – рассказала Галина Рослякова об отце стрелка.

      Отмечается, что о странностях в поведении отца Владислава говорят и все его соседи.

      Ранее в сети появилось видео, на котором отец Рослякова комментирует массовое убийство в колледже. По мнению мужчины, в трагедии виноват "интернет, ноутбук и замкнутость полная". Кроме того, говоря о поступке сына, мужчина сказал: "Дьявол – больше ничего".

      Смотрите видео о массовом убийстве в колледже в Керчи:

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи его студент Владислав Росляков взорвал бомбу и расстрелял людей, а затем покончил с собой. В результате массовой бойни погибли 21 человек, еще 47 находятся на больничных койках.

      массовое убийство в колледже в керчи: хроника событий
      •  
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Теракт в колледже в Керчи Керчь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Необычное ДТП в Черновцах: в аварию попал раритетный автомобиль
       26 июня 2016 , 10:10
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Топ-новости: Определились ещё 3 четвертьфиналиста Евро-2016, Зозуля может переехать в Грецию
       27 июня 2016 , 07:30
      Могут если хотят – возле офиса "Укравтодора" дорогу отремонтировали за день
       20 августа , 15:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук