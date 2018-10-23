Массовое убийство в Керчи: мать стрелка Рослякова попала в психбольницу

Мать Владислава Рослякова, который устроил массовый расстрел и совершил взрыв в политехническом колледже в Керчи, попала в психиатрическую больницу. А отец стрелка не появляется дома.

Об этом в комментарии изданию "Собеседник" рассказала бабушка стрелка Галина Рослякова.

Со дня трагедии я так и не видела свою невестку Галю, мать Влада. В полиции мне сказали, что она сейчас в психиатрической больнице, но связаться я с ней я до сих пор не смогла,

– рассказала бабушка стрелка.

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Издание отметило, что ранее сообщалось о том, что мать Владислава пыталась совершить самоубийство. О женщине также сообщалось, что она была членом религиозной организации "Свидетели Иеговы", запрещала сыну развлекаться, аргументируя это грехом.

По словам бабушки керченского стрелка, его отец тоже не появляется дома. Мужчину забрали в полицию в день массового убийства, 17 октября, после чего он так и не вернулся. Не исключено, что отец Владислава тоже находится в больнице, ведь раньше у него были проблемы с психикой.

В 2010 году он получил серьезную черепно-мозговую травму, его оперировали, долго лечили, но до конца так и не выздоровел. У него была проломлена голова, сейчас не хватает кости черепа, а металлическую пластину он отказался ставить. Когда выпьет или в состоянии стресса, мог быть агрессивным,

– рассказала Галина Рослякова об отце стрелка.

Отмечается, что о странностях в поведении отца Владислава говорят и все его соседи.

Ранее в сети появилось видео, на котором отец Рослякова комментирует массовое убийство в колледже. По мнению мужчины, в трагедии виноват "интернет, ноутбук и замкнутость полная". Кроме того, говоря о поступке сына, мужчина сказал: "Дьявол – больше ничего".

Смотрите видео о массовом убийстве в колледже в Керчи:

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи его студент Владислав Росляков взорвал бомбу и расстрелял людей, а затем покончил с собой. В результате массовой бойни погибли 21 человек, еще 47 находятся на больничных койках.