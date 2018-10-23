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      Масове вбивство у Керчі: матір стрільця Рослякова потрапила до психлікарні

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      Владислав Росляков
      Владислав Росляков / Фото з вільних мереж

      Матір Владислава Рослякова, який влаштував масовий розстріл та скоїв вибух у політехнічному коледжі в Керчі, потрапила до психіатричної лікарні. А батько стрільця не з'являється вдома.

      Про це в коментарі виданню "Собеседнику" розповіла бабуся стрільця Галина Рослякова.

      Із дня трагедії я так і не бачила свою невістку Галю, матір Влада. У поліції мені сказали, що вона зараз у психіатричній лікарні, але зв'язатися я з нею я досі не змогла,
      – розповіла бабуся стрільця.

      Дивіться також: Масове вбивство у Керчі: з'явилося повне відео дій стрільця

      Видання зазначило, що раніше повідомлялося про те, що матір Владислава намагалася скоїти самогубство. Про жінку також повідомлялося, що вона була членом релігійної організації "Свідки Єгови", забороняла синові розважатися, аргументуючи це гріхом.

      За словами бабусі керченського стрільця, його батько також не з'являється вдома. Чоловіка забрали в поліцію у день масового вбивства, 17 жовтня, після чого він так і не повернувся. Не виключено, що батько Владислава теж перебуває в лікарні, адже раніше у нього були проблеми з психікою.

      У 2010 році він отримав серйозну черепно-мозкову травму, його оперували, довго лікували, але до кінця так і не одужав. У нього було проломлено голову, зараз не вистачає кістки черепа, а металеву пластину він відмовився ставити. Коли вип'є або у стані стресу, міг бути агресивним,
      – розповіла Галина Рослякова про батька стрільця.

      Зазначається, що про дивацтва у поведінці батька Владислава говорять і всі його сусіди.

      Раніше у мережі з'явилося відео, на якому батько Рослякова коментує масове вбивство у коледжі. На думку чоловіка, у трагедії винен "інтернет, ноутбук і замкнутість повна". Окрім того, говорячи про вчинок сина, чоловік сказав: "Диявол – більше нічого".

      Дивіться відео про масове вбивство у коледжі в Керчі:

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в Керчі його студент Владислав Росляков підірвав вибухівку та розстріляв людей, а потім наклав на себе руки. У результаті масової бійні загинула 21 людина, ще 47 перебувають на лікарняних ліжках.

      масове вбивство у коледжі в Керчі: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини Криму Теракт в коледжі у Керчі Керч
      Джерело: 24 Канал
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