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      Чому масовий розстріл у Керчі був вигідним комусь у Росії

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      У масового розстрілу у політехнічному коледжі є вигодонабувач, – Анна Маляр
      У масового розстрілу у політехнічному коледжі є вигодонабувач, – Анна Маляр / Соцмережі

      Чим більше часу минає з моменту керченської трагедії, тим більше з’являється аргументів на підтвердження версії, що підозрюваний і нині покійний нападник Владислав Росляков був не один – у масового розстрілу у політехнічному коледжі є вигодонабувач.

      Таку думку висловила юрист і експерт-кримінолог Анна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

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      На підтвердження своїх слів вона наводить новоспечені факти, пояснюючи їх своїми коментарями:

      – у ЗМІ немає інтерв’ю з родичами поранених і свідчень самих поранених.

      "Цікаво якого характеру ушкодження та чи у всіх поранених сліди від куль саме мисливського дробовика, а не, скажімо, від АК? Станом на зараз у Росії повідомляють про сліди вогнепальних поранень і не говорять, чи є загиблі та поранені саме внаслідок вибуху"

      – цей випадок – абсолютно безпрецедентний і нетиповий для РФ та анексованого Криму.

      "Всі попередні випадки стрілянини учнів у навчальних закладах з натяжкою можна вважати такими, бо то були переважно невмілі спроби помсти конкретній людині та завершувались вони максимум одним загиблим"

      – а як же Беслан, який згадує директорка після злочину?

      "Дивно, що вона у стресі згадала саме Беслан. Адже вона під час трагедії у Беслані проживала в українському інформпросторі. Добре, нехай у російському інформпросторі – через нехлюйство та продажність нашої влади. Але у Беслані не школяр стріляв, і люди (314 осіб) загинули в результаті штурму ФСБ. Там геть інша історія – порівнювати нема чого. Що ж вона спільного побачила? Може, невмілу спецоперацію ФСБ, чи виконавця-терористичну організацію? Нагадаю, тоді на себе взяв відповідальність Шаміль Басаєв"

      – цікавий факт із біографії директорки, який свідчить, що вона перебуває на гачку у правоохоронців окупаційної влади.

      "У 2017 році проти неї прокуратура анексованого Криму проводила перевірку за підозрою у нецільовому використанні та привласненні бюджетних коштів. Підозрювали і її сестру, яка працювала на посаді в цьому ж коледжі. Але дивним чином Гребеннікова залишилась на посаді"

      – вражає стрілецька підготовка 18-річного юнака.

      "21 жертву вбито за лічені хвилини з мисливського дробовика (який ще постійно треба перезаряджати для такої кількості пострілів) та ще й ледь не одночасно приведено у дію вибухові пристрої – технічно складно уявити. Треба сказати, що єдиної версії щодо калібру та зброї у РосЗМІ немає. Тому згадую найбільш вживаний варіант"

      – хто ж вбив Рослякова?

      "Вже всі бачили фото тіла у мережі. Слідів самогубства з мисливського дробовика 12-го калібру там не видно. І книжку він на себе вбитого сам поклав, бо тяжів до знань...якось так виходить.

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      – очевидці вказують на постріли з трьох різних боків.

      – РосЗМІ "випадково" поширили помилкове фото вбивці.

      "Вказали не на ту людину. І поширили акаунт живого реального хлопця, назвавши його терористом і вбивцею".

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

      За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео

      Трагічні події у коледжі в керчі: хроніка 
      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Розслідування Новини Росії Теракт в коледжі у Керчі Керч Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 23 жовтня
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