Чому масовий розстріл у Керчі був вигідним комусь у Росії

Чим більше часу минає з моменту керченської трагедії, тим більше з’являється аргументів на підтвердження версії, що підозрюваний і нині покійний нападник Владислав Росляков був не один – у масового розстрілу у політехнічному коледжі є вигодонабувач.

Таку думку висловила юрист і експерт-кримінолог Анна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

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На підтвердження своїх слів вона наводить новоспечені факти, пояснюючи їх своїми коментарями:

– у ЗМІ немає інтерв’ю з родичами поранених і свідчень самих поранених.

"Цікаво якого характеру ушкодження та чи у всіх поранених сліди від куль саме мисливського дробовика, а не, скажімо, від АК? Станом на зараз у Росії повідомляють про сліди вогнепальних поранень і не говорять, чи є загиблі та поранені саме внаслідок вибуху"

– цей випадок – абсолютно безпрецедентний і нетиповий для РФ та анексованого Криму.

"Всі попередні випадки стрілянини учнів у навчальних закладах з натяжкою можна вважати такими, бо то були переважно невмілі спроби помсти конкретній людині та завершувались вони максимум одним загиблим"

– а як же Беслан, який згадує директорка після злочину?

"Дивно, що вона у стресі згадала саме Беслан. Адже вона під час трагедії у Беслані проживала в українському інформпросторі. Добре, нехай у російському інформпросторі – через нехлюйство та продажність нашої влади. Але у Беслані не школяр стріляв, і люди (314 осіб) загинули в результаті штурму ФСБ. Там геть інша історія – порівнювати нема чого. Що ж вона спільного побачила? Може, невмілу спецоперацію ФСБ, чи виконавця-терористичну організацію? Нагадаю, тоді на себе взяв відповідальність Шаміль Басаєв"

– цікавий факт із біографії директорки, який свідчить, що вона перебуває на гачку у правоохоронців окупаційної влади.

"У 2017 році проти неї прокуратура анексованого Криму проводила перевірку за підозрою у нецільовому використанні та привласненні бюджетних коштів. Підозрювали і її сестру, яка працювала на посаді в цьому ж коледжі. Але дивним чином Гребеннікова залишилась на посаді"

– вражає стрілецька підготовка 18-річного юнака.

"21 жертву вбито за лічені хвилини з мисливського дробовика (який ще постійно треба перезаряджати для такої кількості пострілів) та ще й ледь не одночасно приведено у дію вибухові пристрої – технічно складно уявити. Треба сказати, що єдиної версії щодо калібру та зброї у РосЗМІ немає. Тому згадую найбільш вживаний варіант"

– хто ж вбив Рослякова?

"Вже всі бачили фото тіла у мережі. Слідів самогубства з мисливського дробовика 12-го калібру там не видно. І книжку він на себе вбитого сам поклав, бо тяжів до знань...якось так виходить.

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– очевидці вказують на постріли з трьох різних боків.

– РосЗМІ "випадково" поширили помилкове фото вбивці.

"Вказали не на ту людину. І поширили акаунт живого реального хлопця, назвавши його терористом і вбивцею".

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.



Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.



За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео