Там перебувало 15 працівників і 13 пацієнтів. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що станом на зараз відомо про 7 постраждалих, серед них – дитина.

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Дуже серйозні руйнації

Анна Черненко зазначила, що якщо 24 липня під ударом був центр Харкова, то сьогодні віддалений Індустріальний район. Перший удар, на щастя, був просто в поле. На жаль, другий потрапив у працюючий туберкульозний диспансер. Довкола приватний сектор і приблизно 10 будинків.

Були побиті дахи, вікна, пошкоджені авто. З медзакладу евакуювали хворих. Є поранені. Станом на зараз відомо про 7 людей. Це люди, які перебували в медзакладі, а також з приватного сектору, який поруч. Серед них – 12-річна дівчинка.

Руйнації дуже серйозні. Цей медзаклад, м'яко кажучи, не скоро повернеться до роботи. Думаю, доведеться перепрофільовувати, кудись переміщувати його роботу. Бо він важливий для Харкова, Харківської області,

– сказала кореспондентка.

Наслідки атаки на Харків 25 липня / Фото 24 Каналу

У лікарнях станом на сьогодні лишаються ще кілька людей після удару по центру Харкова боєприпасом УМПБ-5 у четвер, 24 липня.