11:35
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Россия потратит огромную сумму на слежку за курсантами: известны детали

      205 Читати новину українською
      Россия потратит огромную сумму на слежку за курсантами в интернете
      Россия потратит огромную сумму на слежку за курсантами в интернете / Фото из открытых источников

      Министерство обороны России объявило тендер на 485 миллионов рублей – почти 7,5 миллионов долларов – на оснащение армии средствами контроля за активностью курсантов в интернете.

      Соответствующее сообщение опубликовали на портале российских госзакупок.

      Читайте также: Депутат из оккупированного Крыма резко выступил против Кремля: разгорелся скандал

      Так, Минобороны России хочет приобрести лицензии на компьютерное программное обеспечение. В частности, 71,5 миллиона рублей направят на расширение действующей лицензии на использование программы "InfoWatch Traffic and Device Monitor".

      Эта система обнаруживает конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. Ее можно использовать для отслеживания переписки сотрудников в соцсетях.

      Еще 125 миллионов рублей, согласно тендеру, предполагается потратить на комплекс средств фильтрации при доступе в интернет.

      215 миллионов рублей будет потрачено на комплекс со спецпроверкой и специальным исследованием компьютеров, который также защищает от утечек информации.

      Напомним, ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, который запрещает военнослужащим публиковать в социальных сетях и СМИ данные о себе и своих сослуживцах.

      Теги: Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      сегодня , 11:00 Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      Катерина Петренко
      Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      сегодня , 10:02 Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      Інна Жолобович
      Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      сегодня , 10:00 Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      Віталій Шабунін
      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      сегодня , 08:40 Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      Артем Овдієнко
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      сегодня , 08:33 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      КНДР потратила $3,3 млрд на ядерную и ракетную программы
       11 апреля 2013 , 14:04 7
      Обвал моста в Генуе: количество жертв возросло, известна причина трагедии
       15 августа , 13:52
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук