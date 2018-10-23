Россия потратит огромную сумму на слежку за курсантами: известны детали

Министерство обороны России объявило тендер на 485 миллионов рублей – почти 7,5 миллионов долларов – на оснащение армии средствами контроля за активностью курсантов в интернете.

Соответствующее сообщение опубликовали на портале российских госзакупок.

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Так, Минобороны России хочет приобрести лицензии на компьютерное программное обеспечение. В частности, 71,5 миллиона рублей направят на расширение действующей лицензии на использование программы "InfoWatch Traffic and Device Monitor".

Эта система обнаруживает конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. Ее можно использовать для отслеживания переписки сотрудников в соцсетях.

Еще 125 миллионов рублей, согласно тендеру, предполагается потратить на комплекс средств фильтрации при доступе в интернет.

215 миллионов рублей будет потрачено на комплекс со спецпроверкой и специальным исследованием компьютеров, который также защищает от утечек информации.

Напомним, ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, который запрещает военнослужащим публиковать в социальных сетях и СМИ данные о себе и своих сослуживцах.