Росія витратить величезну суму на стеження за курсантами: відомі деталі

Міністерство оборони Росії оголосило тендер на 485 мільйонів рублів – майже 7,5 мільйонів доларів на оснащення армії засобами контролю за активністю курсантів в інтернеті.

Відповідне повідомлення опублікували на порталі російських держзакупівель.

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Так, Міноборони Росії хоче придбати ліцензії на комп'ютерне програмне забезпечення. Зокрема, 71,5 мільйона рублів спрямують на розширення чинної ліцензії на використання програми "InfoWatch Traffic and Device Monitor".

Ця система виявляє конфіденційні документи і запобігає їхньому витоку. Її можна використовувати для відстеження листування співробітників у соцмережах.

Ще 125 мільйонів рублів, відповідно до тендера, передбачається витратити на комплекс засобів фільтрації при доступі в інтернет.

215 мільйонів рублів буде витрачено на комплекс зі спецперевіркою і спеціальним дослідженням комп'ютерів, який також захищає від витоків інформації.

Нагадаємо, раніше уряд Росії вніс у Держдуму законопроект, який забороняє військовослужбовцям публікувати у соціальних мережах та ЗМІ дані про себе і своїх товаришів по службі.