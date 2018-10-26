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      Серійний вбивця та GTA: ким "захоплювався" керченський стрілок

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      Владислав Росляков
      Владислав Росляков / Фото з відкритих джерел

      Владислав Росляков, який вчинив вибух і масовий розстріл людей у політехнічному коледжі в Керчі, захоплювався серійними маніяками, мріяв перетворити свій коледж в арену із шутера Doom і спалити його після бійні.

      Про це повідомило російське видання "Комерсант", посилаючись на дані слідства.

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      За інформацією видання, улюбленими іграми стрілка були Doom і GTA. Під час слідства з'ясувалося, що перед нападом підліток зробив вдома своєрідний електронний фотоколаж, а на фон скріншоту гри Doom він наклав зображення коридорів та приміщень рідного коледжу.

      Слідство з'ясувало, що Росляков, зокрема, відвідував сайти та форуми, де збиралися шанувальники серійних вбивств і неонацисти. У Telegram замість аватарки стрілок використовував фото серійного маніяка Анатолія Онопрієнка, який за сім років убив 52 людини, був засуджений до довічного терміну і в 2013 році помер у Житомирській в'язниці. А у Twitter підліток був зареєстрований під назвою "Хочу померти".

      Відомо, що серед найчастіших запитів, які він вводив у пошукові системи, були слова: "дробовик", "терор", "терорист", "Сайга", "вихолощений, переобладнання", "ІДІЛ страти" тощо. 

      Слідчі не виключають, що хлопець після бійні мав намір спалити будівлю коледжу. У сумці, яку знайшли при ньому, крім 10 невеликих саморобних вибухових пристроїв "метального типу" і 13 патронів до рушниці, що залишилися, також лежала пляшка з "коктейлем Молотова".

      Інформація про керченського стрілка Рослякова:
      Теги: ЗМІ Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Жертви Теракт в коледжі у Керчі Теракт Керч
      Джерело: 24 Канал
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