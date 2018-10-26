Серийный убийца и GTA: кем увлекался Керченский стрелок

Владислав Росляков, который совершил взрыв и массовый расстрел людей в политехническом колледже в Керчи, увлекался серийными маньяками, мечтал превратить свой колледж в арену из шутера Doom и сжечь его после бойни.

Об этом сообщило российское издание "Коммерсант", ссылаясь на данные следствия.

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По информации издания, любимыми играми стрелка были Doom и GTA. Во время следствия выяснилось, что перед нападением подросток сделал дома своеобразный электронный фотоколлаж, а на фон скриншота игры Doom он наложил изображение коридоров и помещений родного колледжа.

Следствие выяснило, что Росляков, в частности, посещал сайты и форумы, где собирались поклонники серийных убийств и неонацисты. В Telegram вместо аватарки стрелок использовал фото серийного маньяка Анатолия Оноприенко, который за семь лет убил 52 человека, был приговорен к пожизненному сроку и в 2013 году умер в Житомирской тюрьме. А в Twitter подросток был зарегистрирован под названием "Хочу умереть".

Известно, что среди самых частых запросов, которые он вводил в поисковые системы, были слова: "дробовик", "террор", "террорист", "Сайга", "выхолощен, переоборудование", "ИГИЛ казни" и тому подобное.

Следователи не исключают, что парень после бойни намеревался сжечь здание колледжа. В сумке, которую нашли при нем, кроме 10 небольших самодельных взрывных устройств "метательного типа" и 13 патронов к ружью, что остались, также лежала бутылка с "коктейлем Молотова".