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Його погляди сформувалися у Франції, – Кадиров виправдався за чеченця-горлоріза

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Його погляди сформувалися у Франції, – Кадиров виправдався за чеченця-горлоріза
Його погляди сформувалися у Франції, – Кадиров виправдався за чеченця-горлоріза / minval.az

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив інформацію про те, що на перехожих в Парижі напав чоловік, який народився в Чечні. Втім, Кадиров наголосив, що погляди нападника сформувало французьке суспільство.

Про це Рамзан Кадиров написав у своєму Telegram-каналі.

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Хамзат Азімов дійсно після досягнення 14-річного віку отримав паспорт громадянина Росії. Однак, цей паспорт зараз є недійсним, так як в 20 років він не отримав новий. У зв'язку з цим вважаю за необхідне заявити, що вся відповідальність за те, що Хамзат Азімов встав на шлях злочинності, повністю лягає на владу Франції,
– написав лідер Чечні.

Окрім цього, він зазначив, що нападник, який влаштував різню у центрі Парижа, тільки народився у Чечні, а ось дорослішання та формування його особистості відбулося у французькому суспільстві.

Більше того, Кадиров звинуватив Францію і увесь західний світ у створенні тепличних умови всім, хто вороже налаштований по відношенню до Росії в цілому і до Чечні зокрема, а також у невмінні виховувати дітей. Також він натякнув, що начебто знає про зв'язки цього терориста із французькою поліцією.

"Ще раз нагадую, що Хамзат виріс у Франції і злочинцем став у цій країні. Переконаний, якби він провів дитинство і юнацькі роки в Чечні, його доля склалася б по-іншому!" – підсумував Рамзан Кадиров.

Кадиров виправдався за терориста-чеченця
Кадиров присвятив чеченському горлорізу, який влаштував різанину у Парижі, величезний текст у Telegram

Нагадаємо, 12 травня ввечері у центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Загинуло 2 осіб, включно із нападником. Його застрелили правоохоронці. Справу розслідують як терористичний акт.

Згодом відповідальність за цей теракт у центрі Парижа взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Теги: Новини політики Новини Франції Кримінальні новини Теракт Чечня Ісламізм Рамзан Кадиров
Джерело: 24 канал
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