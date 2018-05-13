У Великобританії зреагували на нічну різанину в Парижі

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон підтримав Францію у боротьбі із тероризмом.

Про це він написав у своєму Twitter.

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Мої думки з жителями Парижа після підлої атаки вчорашнім ввечері. Великобританія рішуче підтримує Францію в боротьбі проти тероризму,

– наголосив Джонсон.

Додамо, що поліції вдалося встановити особу, яка вчинила різанину у центрі французької столиці. Це – уродженець Чечні Хамзат Азімов. Чоловік був відомий правоохоронним органам як прихильник радикальних ісламістів. Проте раніше він не притягувався до відповідальності і не затримувався у Франції.

My thoughts are with the people of Paris following last night's cowardly attack. The UK stands strong with France against terrorism https://t.co/HuTOpuGmDl — Boris Johnson (@BorisJohnson) 13 травня 2018 р.

Нагадаємо, 12 травня ввечері у центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Загинуло 2 осіб, включно із нападником. Його застрелили правоохоронці. Справу розслідують як терористичний акт.

Згодом відповідальність за цей теракт у центрі Парижа взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".