У Великобританії зреагували на нічну різанину в Парижі
Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон підтримав Францію у боротьбі із тероризмом.
Про це він написав у своєму Twitter.
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Мої думки з жителями Парижа після підлої атаки вчорашнім ввечері. Великобританія рішуче підтримує Францію в боротьбі проти тероризму,
– наголосив Джонсон.
Додамо, що поліції вдалося встановити особу, яка вчинила різанину у центрі французької столиці. Це – уродженець Чечні Хамзат Азімов. Чоловік був відомий правоохоронним органам як прихильник радикальних ісламістів. Проте раніше він не притягувався до відповідальності і не затримувався у Франції.
Нагадаємо, 12 травня ввечері у центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Загинуло 2 осіб, включно із нападником. Його застрелили правоохоронці. Справу розслідують як терористичний акт.
Згодом відповідальність за цей теракт у центрі Парижа взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".