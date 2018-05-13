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В Великобритании отреагировали на ночную резню в Париже

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В Великобритании отреагировали на ночную резню в Париже
В Великобритании отреагировали на ночную резню в Париже / bbc.com

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поддержал Францию в борьбе с терроризмом.

Об этом он написал в своем Twitter.

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Мои мысли с жителями Парижа после подлой атаки вчерашним вечером. Великобритания решительно поддерживает Францию ​​в борьбе против терроризма,
– отметил Джонсон.

Добавим, что полиции удалось установить человека, совершившего резню в центре французской столицы. Это – уроженец Чечни Хамзат Азимов. Мужчина был известен правоохранительным органам как сторонник радикальных исламистов. Однако ранее он не привлекался к ответственности и не задерживался во Франции.

Напомним, 12 мая вечером в центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Погибли 2 человека, включая нападавшего. Его застрелили правоохранители. Дело расследуют как террористический акт.
Впоследствии ответственность за этот теракт в центре Парижа взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Теги: Теракт Новости Франции Чечня Исламизм Криминальные новости Великобритания
Источник: 24 Канал
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