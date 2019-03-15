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      Стрілянина в мечетях Нової Зеландії: один з нападників фанатіє від неонацизму та відеоігор

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      Стрілянина в мечетях Нової Зеландії: що відомо про нападників
      Стрілянина в мечетях Нової Зеландії: що відомо про нападників / Фото з відкритих джерел

      Зловмисників, які влаштували стрілянину у двох мечетях Нової Зеландії, могло бути четверо. Один із них, який вів пряму трансляцію розстрілу прихожан мечеті Аль Нур, називає себе Брентоном Таррантом. У поліції повідомили, що затримали 4 підозрюваних у нападі: 3 чоловіків та жінку.

      За даними видання, нападник – 28-річний уродженець Австралії з ультраправими поглядами, повідомляє New Zealand Herald.

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      Чоловік почав пряму трансляцію, коли під’їхав на бежевому авто до мечеті Аль-Нур і припаркував його на прилеглій дорозі. На відео видно, що на передньому сидінні і в багажнику авто є зброя, боєприпаси та каністри з бензином.

      Дивіться відео з місця теракту в Новій Зеландії, яке зняв нападник:

      Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії? 15 березня у 2 мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид міста Крайстчерч невідомі влаштували стрілянину. Внаслідок цього загинули щонайменше 49 людей, ще 48 осіб зазнали поранень, десятки – в лікарнях.

      Після денної молитви до мечетей зайшли озброєні люди та почали стріляти. В цей час у мечетях залишалось 200 і 300 людей. Нападників було 4. Один із них – 28-річний австралієць Брентон Таррант.

      Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн назвала розстріл одним з "найтемніших днів Нової Зеландії".

      Поки Брентон їхав у своєму авто на місце злочину, в його салоні грала знаменита пісня Remove Kebab. Це – пісня-мем часів балканської війни, патріотичний сербський гімн, повідомляє Telegram-канал Mash. Очевидно, що нападник виразно намагався зробити свою атаку максимально артистичною.

      Дивіться відео з салону авто Брентона перед терактом:

      Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон підтвердив, що один з підозрюваних у стрілянині в мечетях Нової Зеландії – громадянин Австралії. Прем'єр назвав нападників "правими екстремістами" і "жорстокими терористами".

      Перед нападом Брентон опублікував у Twitter маніфест на 37 сторінок – так само, як зробив Андрес Брейвік перед своїм нападом (Брейвік – організатор і виконавець терактів у Норвегії в липні 2011 року, коли загинули 77 людей і 240 зазнали поранень).

      У маніфесті Брентона – цитати з Біблії неонацизму. Зловмисник пише: "Це терористичний акт". Він також розповів, як навчився насильства від відеоігор Spyro і Fortnite. А ще зловмисник писав заклики до вбивства канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

      Брентон також написав, що теракт ісламістів у Стокгольмі 2017 року (коли вантажівка в'їхала у натовп людей, тоді загинули 5 місцевих) вважає ключовою подією, що вплинув на його рішення атакувати мечеть. Він згадав 11-річну жертву Еббу Аккрлюнд, повідомивши, що мститиметься за неї. Зараз акаунт Брентона заблокований.

      На магазинах з кулями для свого автомата Брентон написав дати "ключових моментів для становлення європейської цивілізації".

      Акаунт у Twitter Брентона Таррента
      Twitter-акаунт Брентона Таррента

      Один із чотирьох підозрюваних у нападі вже отримав обвинувачення і постане перед судом 16 березня, заявив комісар поліції Нової Зеландії Майк Буш. Троє інших зловмисників затримані, однак ще перебувають під слідством.

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      Теги: Нова Зеландія Теракт у Новій Зеландії Теракт Жертви Розслідування
      Джерело: 24 канал
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