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      Найтемніший день Нової Зеландії: у двох мечетях сталася жахлива стрілянина – багато загиблих

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      Найтемніший день Нової Зеландії: у двох мечетях сталася жахлива стрілянина – багато загиблих
      Найтемніший день Нової Зеландії: у двох мечетях сталася жахлива стрілянина – багато загиблих / nzherald.co.nz

      У двох мечетях новозеландського міста Крайстчерч невідомі відкрили вогонь. Поліція повідомляє про "численні жертви". За даними ЗМІ, загинули більше 20 людей.

      Кількість загиблих від 9 до 27. Щонайменше 30 людей доставили у лікарні, повідомляє The New Zealand Herald.

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      Після денної молитви до мечетей Аль-Нур і Лінвуд Масджид зайшли озброєні чоловіки та почали стріляти. За словами очевидців, на момент захоплення у мечетях залишалось 200 і 300 людей. Свідки розповіли, що бачили людей, які стікали на землі кров'ю.

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      Люди, які вижили після стрілянини//Фото: The New Zealand Herald

      Нападників було щонайменше двоє. Один із них – 28-річний австралієць Брентон Таррант, який написав маніфест, в якому описав свої наміри та написав, що "це – терористичний акт". Під час стрілянини один із бойовиків вів пряму трансляцію.

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      На місці працює поліція//Фото: The New Zealand Herald

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      Унаслідок стрілянини багато загиблих а поранених//Фото: Bloomberg

      Один зі свідків сказав, що в мечеті стріляли близько 20 хвилин. Він запевняє, що постраждалих може бути до 60. Чоловік зазначив, що озброєний бойовик спершу націлився на чоловічу кімнату, а потім перейшов до жіночої. Він також бачив, як терорист стріляв чоловіку в мечеті прямо у груди.

      Я просто чекав і молився, Боже, нехай у цього чоловіка скінчаться кулі,
      – розповів свідок.

      Поліція просить жителів міста по можливості не виходити на вулицю. Комісар поліції Майк Буш уже повідомив про затримання одного підозрюваного. Він сказав, що 4 людини перебувають під вартою – троє чоловіків та одна жінка. Наразі інші зловмисники можуть перебувати у місті.

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      Поліція просить жителів міста не виходити з дому//Фото: The New Zealand Herald

      Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн уже назвала події одним з "найтемніших днів Нової Зеландії".

      Поліція Нової Зеландії повідомила, що надасть повну інформацію, як тільки зможе.

       

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      Теги: Нова Зеландія Жертви Поліція Теракт
      Джерело: 24 Канал
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