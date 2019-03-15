Самый темный день Новой Зеландии: в двух мечетях произошла ужасная стрельба – много погибших
В двух мечетях новозеландского города Крайстчерч неизвестные открыли огонь. Полиция сообщает о "многочисленных жертвах". По данным СМИ, погибли более 20 человек.
Количество погибших от 9 до 27. По меньшей мере 30 человек доставили в больницы, сообщает The New Zealand Herald.
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После дневной молитвы в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид зашли вооруженные мужчины и начали стрелять. По словам очевидцев, на момент захвата в мечетях оставалось 200 и 300 человек. Свидетели рассказали, что видели людей, которые стекали на земле кровью.
Выжившие после стрельбы люди / / Фото: The New Zealand Herald
Нападавших было по меньшей мере двое. Один из них – 28-летний австралиец Брентон Таррант, который написал манифест, в котором описал свои намерения и написал, что "это – террористический акт". Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
На месте работает полиция //Фото: The New Zealand Herald
В результате стрельбы много погибших и раненых // Фото: Bloomberg
Один из свидетелей сказал, что в мечети стреляли около 20 минут. Он уверяет, что пострадавших может быть до 60. Мужчина отметил, что вооруженный боевик сначала нацелился на мужскую комнату, а затем перешел к женской. Он также видел, как террорист стрелял мужчине в мечети прямо в грудь.
Я просто ждал и молился, Боже, пусть у этого мужчины кончатся пули,
– рассказал свидетель.
Полиция просит жителей города по возможности не выходить на улицу. Комиссар полиции Майк Буш уже сообщил о задержании одного подозреваемого. Он сказал, что 4 человека находятся под стражей – трое мужчин и одна женщина. Пока другие злоумышленники могут находиться в городе.
Полиция просит жителей города не выходить из дома//Фото: The New Zealand Herald
Премьер-министр страны Джасинда Ардерн уже назвала события одним из "самых темных дней Новой Зеландии".
Полиция Новой Зеландии сообщила, что предоставит полную информацию, как только сможет.