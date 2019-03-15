Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках

В Новой Зеландии неизвестные устроили стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч. В результате теракта в Новой Зеландии 15 марта погибли по меньшей мере 49 человек, еще 48 получили ранения. Напавшими были 3 мужчин и женщина.

Теракт в Новой Зеландии : как разворачивались события

Новости о теракте в Новой Зеландии: после дневной молитвы в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид зашли вооруженные люди и начали стрелять. В этот момент в мечетях находились 200 и 300 человек. Стрельба длилась около 20 минут, говорят свидетели.

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Один из вооруженных мужчин сначала нацелился на мужскую комнату, а затем перешел к женской.

Я просто ждал и молился: "Боже, пусть у этого мужчины кончатся пули",

– рассказал свидетель происшествия.

Один из нападавших транслировал видео расстрела людей в социальной сети. На кадрах зафиксировано, как мужчина подъехал на бежевом авто к мечети Аль-Нур и припарковал его на прилегающей дороге. На видео видно, что на переднем сидении и в багажнике авто есть оружие, боеприпасы и канистры с бензином.

Смотрите видео, которое снимал нападавший во время теракта в Новой Зеландии:

Пока злоумышленник ехал в своем авто на место преступления, в его салоне играла знаменитая песня Remove Kebab. Это – песня-мем времен балканской войны, патриотический сербский гимн. Очевидно, что нападающий определенно пытался сделать свою атаку максимально артистичной.

Смотрите видео из салона авто нападавшего перед совершением теракта:

Мужчина вышел из авто, взял оружие и вошел в мечеть. Первую жертву он застрелил в дверях и начал беспорядочно стрелять по собравшимся у здания. После этого мужчина вышел на улицу и открыл огонь по проезжавшим мимо автомобилям. Далее в здание зашел второй нападавший, который проверил, есть ли выжившие, и снова открыл стрельбу.

Нападавший вышел из мечети, застрелил женщину на улице и сел в свое авто. После этого он обстрелял машину, которая едва не въехала в его авто, и скрылся с места происшествия.

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Полиция призвала жителей города стараться не выходить на улицу. А премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала события одним из "самых темных дней Новой Зеландии".

Что известно о нападавших и кого уже задержали

Нападавших было четверо: трое мужчин и женщина. Всех задержали. Один из подозреваемых в теракте уже получил обвинения и предстанет перед судом 16 марта. Трое других злоумышленников еще находятся под следствием.

Один из злоумышленников – тот, который вел прямую трансляцию расстрела – Брентон Таррант. Он – 28-летний уроженец Австралии с ультраправыми взглядами.



Один из нападавших на мечети Брентон Таррант

Перед нападением мужчина опубликовал в Twitter манифест на 37 страниц – так же, как сделал Андрес Брейвик перед своим нападением (Брейвик – организатор и исполнитель терактов в Норвегии в июле 2011 года, когда погибли 77 человек и 240 получили ранения).

В манифесте Брентона содержатся цитаты из Библии неонацизма. Злоумышленник пишет: "Это террористический акт". Он также рассказал, как научился насилию в видеоиграх Spyro и Fortnite. А еще злоумышленник писал призывы к убийству канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Брентон также написал, что теракт исламистов в Стокгольме 2017 года (когда грузовик въехал в толпу людей, тогда погибли 5 местных) считает ключевым событием, повлиявшим на его решение атаковать мечеть. Он вспомнил 11-летнюю жертву Еббу Аккрлюнд, сообщив, что будет мстить за нее. Сейчас аккаунт Брентона заблокирован.

На магазинах с пулями для своего автомата Брентон написал даты "ключевых моментов для становления европейской цивилизации".



Twitter-страница Брентона Тарранта

The alleged Christchurch shooter Brenton Tarrant - on the right is a screengrab of the live feed he relayed as he went around a New Zealand mosque spraying Muslims with automatic gunfire - some NZ channels saying at least 27 reported deaths so far..... pic.twitter.com/vpESIklmPD — Ferdous Shawon (@FerdousShawon05) 15 марта 2019 г.

The meaning behind some of the writings on the gun used by Brenton Tarrant in the New Zealand mosque terror attack. #NewZealandTerroristAttack#PrayForChristchurch pic.twitter.com/U8PetKq284 — hanismatin (@Hanis_Matin) 15 марта 2019 г.

Что рассказывают выжившие в кровавой бойне

Фарид Ахмед рассказал, что один из нападавших добивал своих жертв и пытался не оставлять никого живым.

Я слышал выстрелы один за одним. Это продолжалось где-то минут 6, а может и дольше. Стрелок не собирался оставлять кого-то живым: он добивал всех, кто, по его мнению, еще были живы. Я видел на полу мечети несколько сотен использованных гильз,

– рассказал мужчина, которому удалось выжить.

Еще один человек анонимно рассказал, что выстрелы начались еще на входе в мечеть.

"Я услышал первый очень громкий выстрел, а когда раздался второй, я начал быстро убегать. В мечети многие люди сидели на полу. Стреляли у входа, я выбежал и скрылся за мечетью", – сказал мужчина.

Во время теракта очевидец Карл Помаре как раз проезжал мимо мечети с коллегой. Первое, что он увидел – то, как люди отчаянно бегут от мечети.



Фото с места теракта в Новой Зеландии

"Уже в следующую секунду состоялся молниеносный расстрел. Эти люди были сбиты... Я видел, как им в спины попадают, и они падают на землю", – рассказал он.

Помаре и его коллега с помощью собственного авто и еще нескольких создали своеобразный "рубеж" – ограду – и начали помогать пострадавшим. "Скорые" просто не имели возможности добраться до места кровавой бойни, потому что территории рядом были перекрыты полицией.

"Мы старались не дать этим людям умереть до приезда врачей. Люди умоляли о помощи. На руках у моего коллеги умер человек. Это все напоминало бойню...", – добавил Помаре.

Еще один очевидец теракта Нур Хамза рассказал, что видел горы трупов, когда вооруженная полиция начала штурм мечети.

Почему нападавший убивал людей и вел трансляцию в интернете: ответ психолога

У людей случаются психопатические расстройства, из-за которых они могут спокойно взять оружие и пойти расстреливать людей. Об это для Здоровья 24 рассказала психолог Алина Котенко. Такие люди не имеют эмпатии, не понимают, как больно другим. Они только понимают, как больно им. Поэтому могут спокойно убивать, снимать это и выкладывать в интернет.

У них по-другому устроена психика, она нездоровая. Довольно часто такие люди могут быть демонстративны. То есть, они снимают это, чтобы продемонстрировать себя и свое преимущество. Хотя бывают и такие расстройства личности, когда весь мир победить надо, армию собрать, тогда это делают для привлечения в свои ряды,

– рассказала психолог.



Кадр из трансляции, которую вел нападавший во время расстрела людей в Новой Зеландии

Раньше "таких людей быстренько лечили и закрывали в соответствующие учреждения". Это не очень гуманные методы лечения, ведь все происходило путем изоляции. Сейчас это происходит толерантнее.

Если террорист один – то это, скорее всего, психологическое отклонение. А если это террористическая организация, то это уже, мягко говоря, зомбирование. Психолог отмечает: даже из нормального и психически здорового человека можно сделать машину для убийств.

"Для слабой психики, подростковой, например, вот эти расстрелы, их съемка, очень напоминают игру Counter-Strike. У здорового человека эта граница между игрой и реальностью не очень размыта. Он понимает, что может навредить кому-то. У людей с проблемами психики эта граница размыта. Они часто прикрываются еще какими-то религиозными вещами и некой сверхидеей в голове – "я спасаю мир от каких-то не таких людей", – пояснила психолог.

Как на теракт в Новой Зеландии отреагировали мировые лидеры

Великобритания

"От имени Великобритании выражаю свои глубокие соболезнования народу Новой Зеландии после ужасного террористического акта в Крайстчерче. Мои мысли со всеми пострадавшими от этого отвратительного акта насилия", – заявила британская премьер-министр Тереза Мэй.



Тереза Мэй

Австралия

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна "стояла" рядом с Новой Зеландией после трагической атаки.

"Мы не просто союзники, мы не просто партнеры, мы – семья. Это крайне печальный и разрушительный пример зла, который может быть у нас", – сказал Моррисон.

Афганистан

Посол Афганистана в Австралии, Новой Зеландии и Фиджи Вахидулла Вайсси, заявил, что в теракте погибла семья афганского происхождения и еще 3 афганцев пострадали. Впоследствии посол написал, что один из раненых был выписан из больницы, о двух других ничего неизвестно.

Франция

Соболезнования пострадавшим выразил и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Все наши мысли – лишь о жертвах самых ужасных преступлений в отношении мечетей Крайстчерча в Новой Зеландии и их близких. Франция выступает против всех форм экстремизма и поддерживает своих партнеров в противостоянии терроризма в мире", – написал он в соцсети.



Эммануэль Макрон

Соединенные Штаты Америки

"Я выражаю самые искренние соболезнования и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии в связи с ужасной бойней в мечетях. 49 невинных людей были бессмысленно убиты, и многие серьезно пострадали. США поддерживают Новую Зеландию всеми возможными способами. Боже, благослови нас всех!", – написал президент США Дональд Трамп.

Германия

Поддержку Новой Зеландии выразила и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Я глубоко расстроена новостями из Крайстчерча. Я грущу вместе с новозелландцами за их согражданами, которые подверглись атаке и во время мирной молитвы в своих мечетях и стали жертвами расистской ненависти. Мы вместе противостоим подобным террористическим актам", – сказала Меркель.



Ангела Меркель