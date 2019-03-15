События в Новой Зеландии: кто такая Эбба Аккерлюнд и как она может быть причастна к теракту
11-летняя Эбба Аккерлюнд погибла в результате теракта в Стокгольме в 2011 году. Правда, ее история касается и других кровавых событий, которые уже произошли в 2019 году. Журналисты 24 канала объясняют, как стокгольмская девушка может быть причастной к террористическому акту на другом континенте.
Ночью на 15 марта по киевскому времени в Новой Зеландии произошл ужасный расстрел людей. В городке Крайстчерч в двух мечетях неизвестные открыли огонь. Известно лишь, что одного из них звали Брентон Таррант. Информация о трех его сообщниках пока нет.
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В своем манифесте Таррант написал, что теракт исламистов в Стокгольме 2017 года является ключевым событием. Как отметил он, именно это повлияло на его решение атаковать мечеть. Кроме того, он вспомнил про 11-летнюю жертву Эббу Аккерлюнд (Окерлунд) и заявил, что будет мстить за нее. Ее имя он даже вырезал на прикладе своей винтовки.
Что же известно про Эббу Аккерлюнд (Окерлунд)
История 11-летней Эбба Аккерлюнд в свое время шокировала всю Швецию. Она была едва ли не единственной несовершеннолетней жертвой страшных событий в Стокгольме в 2017 году. Тогда грузовик на скорости въехал в толпу, в результате чего по меньшей мере 5 человек погибли и еще около 15 человек получили ранения (9 из них серьезных, двое пострадавших – дети). Исполнителем того преступления оказался 39-летний уроженец Узбекистана Рахмат Акилов.
Как в 2017 году писало шведское издание Expressen, в момент теракта Эбба возвращалась из школы и должна была встретиться с мамой в метро. По словам родственников, этот маршрут девушка знала очень хорошо. Обычно из школы в центр Стокгольма Эбба ехала автобусом, потом спускалась в метро, а остаток пути домой шла пешком. Впоследствии близкие и родные 11-летней девушки с надеждой ее найти, поскольку она считалась пропавшей без вести, разместили в сети фото ребенка. На этой фотографии Эбба, с янтарными глазами, улыбается. Похоже, в те моменты судьбой Эбби прониклась вся Швеция.
То же фото Эббы Аккерлюнд, которое родители девушки разместили в сети, чтобы найти ребенка
Узнали, что она погибла результате теракта 8 апреля во второй половине дня. Очень печально, что это продолжалось так долго. К этому времени искали ее как на месте инцидента и в больницах, так и писали объявления в соцсетях. Затем полицейские взяли образцы ДНК у ее матери, и мы поняли, что это не к добру,
– рассказывал тогда один из родственников погибшей.
После теракта об Эббе вспоминали в основном со светлыми чувствами. В частности, ей в Швеции посвящали концерты и песни. А в родной школе девушке устроили минуту молчания. Классный руководитель несовершеннолетней жертвы теракта Майя Моллер Гримакова отметила, что в их учебном заведении находится около 500 человек, но Эббу она помнит очень хорошо.
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Концерт в память об Эббе Аккерлюнд
Один из певцов посвятил Эббе Аккерлюнд песню: смотрите видео
"Она была особенной. Ее жизнь просто кипела, но вдруг она от нас ушла. Это очень печально", – подчеркивала женщина.
Однако былаи темная сторона медали. Да, девушка стала популярной на сайтах, которые распространяют ненавистнические высказывания. Кроме того, ее имя регулярно используют неоднозначные сайты из недр всемирной паутины, как, к примеру, 8Chan, а также ряд противников иммигрантов и сторонников белой расы.
Масла в огонь подливает и то, что в 2018 году могилу Эббы осквернил нелегал, которого власти Швеции еще не успели к тому времени выдворить. Об акте вандализма сообщил в сети отец девушки.
"Я лично видел, как он издевается над могилой – лил стеарин (используется в производстве мыла, свечей и текстиля), однако успел его поймать. Но после часа пребывания в отделении, полиция освободила злоумышленника", – писал мужчина.
Также он убеждал, что мужчина также осквернял и другие могилы на кладбище, включая место захоронения шведского министра Улофа Пальме, чье убийство, которое произошло в 1986 году, до сих пор остается нераскрытым.
КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ТЕРАКТОВ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ