События в Новой Зеландии: кто такая Эбба Аккерлюнд и как она может быть причастна к теракту

11-летняя Эбба Аккерлюнд погибла в результате теракта в Стокгольме в 2011 году. Правда, ее история касается и других кровавых событий, которые уже произошли в 2019 году. Журналисты 24 канала объясняют, как стокгольмская девушка может быть причастной к террористическому акту на другом континенте.

Ночью на 15 марта по киевскому времени в Новой Зеландии произошл ужасный расстрел людей. В городке Крайстчерч в двух мечетях неизвестные открыли огонь. Известно лишь, что одного из них звали Брентон Таррант. Информация о трех его сообщниках пока нет.

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В своем манифесте Таррант написал, что теракт исламистов в Стокгольме 2017 года является ключевым событием. Как отметил он, именно это повлияло на его решение атаковать мечеть. Кроме того, он вспомнил про 11-летнюю жертву Эббу Аккерлюнд (Окерлунд) и заявил, что будет мстить за нее. Ее имя он даже вырезал на прикладе своей винтовки.

The shooter said he did it mostly for revenge of Ebba Akerlund.. She was the Deaf girl that was killed by a muslim extremist with the teddy bear still in her arms on the street pic.twitter.com/vWabuCdwFQ — Jessi James (@JesseJamesX3) 15 March 2019

Что же известно про Эббу Аккерлюнд (Окерлунд)

История 11-летней Эбба Аккерлюнд в свое время шокировала всю Швецию. Она была едва ли не единственной несовершеннолетней жертвой страшных событий в Стокгольме в 2017 году. Тогда грузовик на скорости въехал в толпу, в результате чего по меньшей мере 5 человек погибли и еще около 15 человек получили ранения (9 из них серьезных, двое пострадавших – дети). Исполнителем того преступления оказался 39-летний уроженец Узбекистана Рахмат Акилов.

Как в 2017 году писало шведское издание Expressen, в момент теракта Эбба возвращалась из школы и должна была встретиться с мамой в метро. По словам родственников, этот маршрут девушка знала очень хорошо. Обычно из школы в центр Стокгольма Эбба ехала автобусом, потом спускалась в метро, ​​а остаток пути домой шла пешком. Впоследствии близкие и родные 11-летней девушки с надеждой ее найти, поскольку она считалась пропавшей без вести, разместили в сети фото ребенка. На этой фотографии Эбба, с янтарными глазами, улыбается. Похоже, в те моменты судьбой Эбби прониклась вся Швеция.



То же фото Эббы Аккерлюнд, которое родители девушки разместили в сети, чтобы найти ребенка

Узнали, что она погибла результате теракта 8 апреля во второй половине дня. Очень печально, что это продолжалось так долго. К этому времени искали ее как на месте инцидента и в больницах, так и писали объявления в соцсетях. Затем полицейские взяли образцы ДНК у ее матери, и мы поняли, что это не к добру,

– рассказывал тогда один из родственников погибшей.

После теракта об Эббе вспоминали в основном со светлыми чувствами. В частности, ей в Швеции посвящали концерты и песни. А в родной школе девушке устроили минуту молчания. Классный руководитель несовершеннолетней жертвы теракта Майя Моллер Гримакова отметила, что в их учебном заведении находится около 500 человек, но Эббу она помнит очень хорошо.

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Концерт в память об Эббе Аккерлюнд

Один из певцов посвятил Эббе Аккерлюнд песню: смотрите видео

"Она была особенной. Ее жизнь просто кипела, но вдруг она от нас ушла. Это очень печально", – подчеркивала женщина.

Однако былаи темная сторона медали. Да, девушка стала популярной на сайтах, которые распространяют ненавистнические высказывания. Кроме того, ее имя регулярно используют неоднозначные сайты из недр всемирной паутины, как, к примеру, 8Chan, а также ряд противников иммигрантов и сторонников белой расы.

Масла в огонь подливает и то, что в 2018 году могилу Эббы осквернил нелегал, которого власти Швеции еще не успели к тому времени выдворить. Об акте вандализма сообщил в сети отец девушки.

"Я лично видел, как он издевается над могилой – лил стеарин (используется в производстве мыла, свечей и текстиля), однако успел его поймать. Но после часа пребывания в отделении, полиция освободила злоумышленника", – писал мужчина.

Также он убеждал, что мужчина также осквернял и другие могилы на кладбище, включая место захоронения шведского министра Улофа Пальме, чье убийство, которое произошло в 1986 году, до сих пор остается нераскрытым.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ТЕРАКТОВ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ